Sunak oznámil koniec kontrol tovaru EÚ v Írskom mori

Londýn 27. februára (TASR) - Colné kontroly sa už nebudú vzťahovať na tovar, ktorý do Severného Írska prichádza z ostatných častí Spojeného kráľovstva cez Írske more a je určený pre severoírsky trh. Oznámil to v pondelok britský premiér Rishi Sunak v spojitosti s novou dohodou medzi Britániou a EÚ. TASR správu prevzala z agentúry DPA.



"Tovar určený pre Severné Írsko pocestuje novou zelenou trasou a špeciálna červená trasa bude pre tovar, pri ktorom hrozí riziko presunu do EÚ," povedal premiér na spoločnej tlačovej konferencii s predsedníčkou EK Ursulou von der Leyenovou.



Nová dohoda podľa neho "odstránila akýkoľvek náznak hranice v Írskom mori". Právo Európskej únie sa na základe novej dohody na Severné Írsko bude vzťahovať len v prípadoch, keď je to nevyhnutné na zabránenie vzniku tvrdej hranice medzi Severným Írskom a Írskom a umožnenie prístupu podnikov zo Severného Írska na trh EÚ.



Súčasťou dohody je podľa Sunaka tiež opatrenie, ktoré Belfastu umožní zastaviť v Severnom Írsku platnosť akejkoľvek budúcej legislatívy EÚ, ktorá by tomuto regiónu škodila.