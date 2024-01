Sunak podpísal v Kyjeve so Zelenským dohodu o bezpečnostnej spolupráci

Kyjev 12. januára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak vyzval v piatok spojencov Kyjeva, aby zintenzívnili svoju pomoc Ukrajine. Ruské víťazstvo vo vojne by podľa jeho slov len povzbudilo ďalšie autoritárske režimy, informuje TASR podľa agentúry AFP.



"Ak (ruský prezident Vladimir) Putin zvíťazí na Ukrajine, nezastaví sa tam... naši protivníci na celom svete sa (už teraz) domnievajú, že nemáme trpezlivosť ani zdroje na dlhé vojny, takže ak teraz zaváhame, povzbudíme nielen Putina, ale aj jeho spojencov v Severnej Kórei, Iráne či inde," povedal Sunak na tlačovej konferencii v Kyjeve, kam v piatok pricestoval, aby ohlásil novú vojenskú pomoc.



Do ukrajinskej metropoly tak Sunak zavítal ako v tomto roku vôbec prvý zahraničný líder. Jeho kancelária ešte pred cestou informovala, že Británia navýši na rok 2024 vo svojom rozpočte vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu na celkových 2,5 miliardy libier (2,9 miliardy eur). Oproti predchádzajúcim dvom rokom sa tak pomoc zvýši o 200 miliónov libier (232,17 miliardy eur).



Zamýšľané financie majú Ukrajine pomôcť zaobstarať si tisíce vojenských bezpilotných lietadiel vrátane sledovacích dronov, útočných dronov s dlhým doletom a námorných dronov. Očakáva sa, že väčšina z nich v bude vyrobená v Spojenom kráľovstve, uvádza DPA.



S ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským okrem toho britský premiér podpísal novú desaťročnú bezpečnostnú dohodu, ktorou sa Spojené kráľovstvo zaväzuje k poskytnutiu "rýchlej a trvalej" pomoci v prípade, že by Rusko niekedy v budúcnosti na Ukrajinu znova zaútočilo, tak ako predvlani vo februári.



Zelenskyj privítal vojenskú pomoc, ako aj zmienenú dohodu, ktorá bude podľa jeho slov základom pre obdobné spolupráce s ďalšími partnermi Ukrajiny. "Ukrajina (v tom) nie je sama a nikdy nebude sama. Putin si možno myslí, že nás porazí, ale mýli sa. Stojíme pri vás dnes, zajtra a tak dlho, ako to bude potrebné," povedal Sunak na tlačovej konferencii so Zelenským, informuje agentúra DPA.



"Vaša snaha o slobodu inšpirovala a dotkla sa britského ľudu, pričom pre slobodné národy sveta je pomoc Ukrajine aj investíciou do našej vlastnej kolektívnej bezpečnosti," dodal britský premiér.



Spojené kráľovstvo sa podľa Sunaka taktiež domnieva, že Ukrajina by mala byť v NATO. Britský premiér sa takto vyjadril v čase, keď Kyjev zažíva frustráciu z toho, že od Aliancie vedenej USA nedostal dostatočné bezpečnostné záruky. "Patríte do NATO a NATO bude s vami silnejšie," povedal Sunak.