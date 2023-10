Sunak pricestoval do Izraela, útoky Hamasu označil za teroristický čin

Tel Aviv 19. októbra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak vo štvrtok pricestoval do Tel Avivu na znak solidarity s izraelským ľudom. Po príchode zopakoval, že Spojené kráľovstvo stojí pri Izraeli. TASR o tom informuje podľa správy britskej spravodajskej stanice BBC.



Sunak označil útoky palestínskeho militantného hnutia Hamas na Izrael zo 7. októbra za "neopísateľný, hrozný teroristický čin".



"Veľmi sa teším na stretnutia s premiérom (Benjaminom Netanjahuom) a prezidentom (Jicchakom Herzogom) a dúfam, že to budú produktívne stretnutia," povedal na letisku v Tel Avive.



Útoky Hamasu aj následná odvetná reakcia Izraela si na oboch stranách vyžiadali stovky obetí na životoch. Izraelská strana hlásila 1400 obetí a takmer 200 unesených ľudí. V pásme Gazy informovali o 3478 mŕtvych.



Pri útokoch Hamasu na Izrael zahynulo aj najmenej sedem britských občanov a ďalších deväť je stále nezvestných, povedal v stredu Sunakov hovorca.



Britský minister zahraničných vecí James Cleverly v najbližších dňoch navštívi Egypt, Turecko a Katar, kde bude s tamojšími predstaviteľmi diskutovať o situácii v Izraeli a hľadaní mierového riešenia, napísal britský denník The Guardian.