Sunak prisľúbil po stretnutí s Macronom boj proti nelegálnej migrácii

Šarm aš-Šajch 8. novembra (TASR) - Nový britský premiér Rishi Sunak v pondelok prisľúbil, že jeho vláda bude v spolupráci s európskymi partnermi bojovať proti nelegálnej migrácii cez Lamanšský prieliv. Uviedol to po prvom osobnom stretnutí s francúzskym prezidentom Emmanuelom Macronom v rámci klimatického summitu OSN (COP27) v Egypte. TASR informuje podľa správy agentúry AFP.



"Bolo skvelé stretnúť sa s prezidentom Macronom, aby sme hovorili nielen o riešení nelegálnej migrácie, ale aj o mnohých ďalších oblastiach, v ktorých chceme s Francúzmi úzko spolupracovať," povedal Sunak pre britské médiá. Dodal, že vidí príležitosť úzko spolupracovať nielen s Francúzskom, ale aj s inými európskymi krajinami.



"Viac podrobností o tom budete počuť v nasledujúcich týždňoch, keď sa tieto rozhovory uskutočnia medzi všetkými našimi tímami," povedal britský premiér. Podľa vlastných slov je optimistický, že Británia dokáže zvládnuť výzvu nelegálnej migrácie v spolupráci s európskymi partnermi.



Sunak zaujal k Macronovi oveľa pozitívnejší postoj ako jeho predchodkyňa Liz Trussová, ktorá neslávne odmietla povedať, či bol pre ňu Macron priateľom alebo nepriateľom, všíma si AFP.



Tento rok sa cez Lamanšský prieliv na malých člnoch dostalo do Británie približne 40.000 migrantov, pričom do konca roka by to mohlo byť 50.000 či dokonca 60.000.



Prílev migrantov spôsobil chaos v žiadostiach o azyl a zvýšené náklady na ich ubytovanie. Britská vláda denné náklady odhaduje na asi 6,8 milióna libier.



Macron a Sunak sa na stretnutí dohodli, že v súvislosti s otázkou migrácie "zostanú v kontakte", uviedol Elyzejský palác. Témou diskusie bola aj vojne na Ukrajine, pričom obe strany sa dohodli na podpore "životne dôležitých potrieb" ukrajinských ozbrojených síl počas zimy.



Francúzsky prezident zároveň pozval britského premiéra na konferenciu o Ukrajine, ktorá sa uskutoční 13. decembra v Paríži.