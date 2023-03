Sunak privítal Netanjahua vo svojom sídle, protestujúci kričali Hanba!

Londýn 24. marca (TASR) - Izraelský premiér Benjamin Netanjahu sa v piatok v Londýne stretol s britským kolegom Rishim Sunakom. TASR informuje podľa agentúr DPA a AP.



Obaja politici museli jasne počuť hlasné pokriky protestujúcich "Hanba!" v hebrejčine, ktoré sa ozývali z blízkosti sídla premiéra na londýnskej ulici Downing Street. Demonštranti mávali izraelskými vlajkami a mali plagáty s nápismi, že ich cieľom je "zachrániť izraelskú demokraciu".



Netanjahu doma čelí vlne protestov vyvolanej návrhom justičnej reformy, ktorá podľa kritikov posúva Izrael smerom k autokracii.



Jeden pútač oproti vchodu do sídla britského premiéra Netanjahua nazýval "diktátor na úteku".



Izraelská nacionalistická a náboženská koalícia schválila zákon, ktorý Netanjahua chráni pred vyhlásením za nespôsobilého vládnuť.



Netanjahuov úrad informoval, že premiér sa má v rozhovoroch s britským premiérom Sunakom sústrediť na "iránsku otázku". Bude žiadať vytvorenie "jednotného medzinárodného frontu proti Iránu, aby sa zastavil jeho jadrový program".



"Obaja lídri majú diskutovať aj o posilňovaní strategických vzťahov Izraela so Spojeným kráľovstvom a o rozširovaní bezpečnostnej a spravodajskej spolupráce," dodal Netanjahuov úrad.



Izraelský premiér sa má stretnúť aj ministerkou vnútra Suellou Bravermanovou a diskutovať s ňou o boji proti "celosvetovému terorizmu".



V posledných týždňoch Izrael blokujú protesty, ktoré sprevádzajú potýčky s políciou. Netanjahua súdia pre spreneveru, sklamanie dôvery a prijatie úplatkov. Súvisí to so sériou škandálov, do ktorých sú zapletení jeho bohatí spojenci a vplyvní mediálni magnáti. Netanjahu obvinenia odmieta.



Kritici varovali, že jeho vláda, najpravicovejšia v dejinách Izraela, ťahá krajinu k autoritárstvu, pretože búra jej systém vzájomnej kontroly a vyváženia medzi zložkami moci.