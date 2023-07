Sunak sa ospravedlnil LGBT ľuďom za príšerné zaobchádzanie v armáde

Londýn 19. júla (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak sa v stredu oficiálne ospravedlnil za "príšerné" zaobchádzanie s LGBT ľuďmi v minulosti v armáde, keď bola homosexualita v ozbrojených silách zakázaná. TASR prevzala správu z tlačovej agentúry AFP.



Homosexualita prestala byť v Británii trestným činom v roku 1967, avšak do roku 2000 platil pre homosexuálov zákaz slúžiť v ozbrojených silách. Sunak tento zákaz v Dolnej snemovni britského parlamentu označil za "otrasné zlyhanie" štátu.



"V tom období mnohí znášali to najpríšernejšie sexuálne ponižovanie a násilie, homofóbne šikanovanie a týranie, ale pri tom všetkom statočne slúžili tejto krajine," dodal Sunak.



"Dnes sa v mene britského štátu ospravedlňujem," vyhlásil.



Ospravedlnenie prišlo po správe nezávislého skúmania situácie LGBT veteránov, ktorí slúžili v armáde v rokoch 1967 až 2000. Správu si objednala britská vláda.



Dokument obsahuje podrobné "šokujúce dôkazy o kultúre homofóbie a šikanovania, vydierania a sexuálnych útokov, ponižujúceho vyšetrovania sexuálnej orientácie a sexuálnej preferencie a ponižujúcich lekárskych prehliadok vrátane konverznej terapie".



Autor správy Terence Etherton odporučil, aby sa Sunak ospravedlnil a aby bola veteránom, ktorých sa týkal zákaz pred rokom 2000, vyplatená "patričná finančná odmena".



Bývalá dôstojníčka britskej armády Catherine Dixonová, teraz podpredsedníčka charitatívnej organizácie pre LGBT ľudí s názvom Stonewall, poukázala na to, mnohí členovia tejto komunity pôsobiaci v armáde boli v minulosti "uväznení a znášali prevýchovné násilie". Z mnohých sa podľa nej stali bezdomovci a nemohli sa zamestnať.



Minister obrany Ben Wallace označil správu za "smutné a bolestné" čítanie a dodal, že vláda si dôkladne preštudovala uvedené odporúčania.



"Dnes chceme povedať všetkým tým bývalým vojakom, námorníkom a letcom, z ktorých mnohí sú na dôchodku: ste jednými z nás, patríte do našej spoločnosti. A tým, že ste si vybrali tú ťažšiu cestu, pre dobro svojich kolegov, svojej spoločnosti a krajiny ste dokázali, že ste tí najlepší z nás," vyhlásil Wallace.