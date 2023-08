Sunak sa plánuje stretnúť so saudskoarabským korunným princom

Londýn 17. augusta (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak vo štvrtok potvrdil, že sa plánuje stretnúť so saudskoarabským korunným princom Muhammadom bin Salmánom pri "najbližšej príležitosti". Britské noviny Times of London totiž informovali, že obe strany veria, že stretnutie v Londýne pripravia do konca tohto roka. TASR správu prevzala z agentúry AP.



Kancelária premiéra uviedla, že Sunak vo štvrtok telefonovali so saudskoarabský korunným princom o rozvoji obchodných a investičných väzieb medzi oboma krajinami, ako aj o posilnení spolupráce v oblasti obrany a bezpečnosti.



"Premiér a korunný princ sa zhodli, že budú pokračovať na rozvoji spolupráce medzi Spojeným kráľovstvom a Saudskou Arábiou a tešia sa na osobné stretnutie pri najbližšej príležitosti," uviedol Sunakov úrad.



Išlo by o prvú návštevu saudskoarabského korunného princa Británie od vraždy novinára Džamála Chášukdžího v roku 2018, ktorú západní predstavitelia spájali práve s princom bin Salmánom.



Saudskoarabský novinár Chášukdží pôsobil v Spojených štátoch a písal kriticky o režime vo svojej domovine. Zabili ho na saudskoarabskom konzuláte v Istanbule, pričom jeho telo rozpílili na kúsky. Podľa vlaňajšej správy amerických tajných služieb zrejme vraždu nariadil korunný princ. Ten to od začiatku popiera.



Vraždu odsúdili krajiny po celom svete vrátane Británie.