Sunak sa počas návštevy Severného Írska stretne s vedením novej vlády

Belfast 4. februára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v nedeľu odcestoval na dvojdňovú návštevu Severného Írska. Jeho návšteva sa koná deň po tom, ako sa Michelle O'Neillová z republikánskej strany Sinn Féin zapísala do histórie ako prvá nacionalistická premiérka, informovala agentúra AFP.



Po sobotňajšom obnovení deľby moci v Severnom Írsku, ktoré O'Neillovej umožnilo ujať sa svojej funkcie, táto politička vyslovila predpoklad, že na území Spojeného kráľovstva sa v najbližšom desaťročí uskutoční hlasovanie o zjednotení Severného Írska s Írskom.



Sunakova vláda pritom ešte začiatkom tohto týždňa uviedla, že miesto Severného Írska v rámci Spojeného kráľovstva sa zdá byť "na desaťročia zabezpečené", keďže "je nepravdepodobné, že by boli objektívne splnené podmienky na uskutočnenie hlasovania o hraniciach" Írska.



K návratu decentralizovanej správy vecí verejných v Severnom Írsku došlo po tom, ako najväčšia probritská Demokratická unionistická strana (DUP) tento týždeň ukončila dvojročný bojkot vládnych inštitúcií. Predchádzala tomu dohoda o pravidlách obchodu v Severnom Írsku po brexite, uzavretá so Sunakovou vládou v Londýne. DUP totiž v roku 2022 pristúpila k bojkotu vlády práve pre svoj nesúhlas s obchodnými podmienkami Spojeného kráľovstva a EÚ pre toto územie.



Podľa Veľkopiatkovej - alebo Belfastskej - dohody z roku 1998, ktorá ukončila tri desaťročia sektárskeho násilia v Severnom Írsku, sú si posty prvého ministra a zástupcu prvého ministra rovné, pokiaľ ide o právomoci. Na post námestníčky prvej ministerky nastúpila za DUP Emma Little-Pengellyová.



Sunak sa v pondelok v Belfaste stretne s oboma líderkami a s novovytvorenou severoírskou exekutívou, aby "prediskutoval ich bezprostredné plány", uviedol jeho úrad na Downing Street.