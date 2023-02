Sunak sa zameria na rýchle dodanie vojenského vybavenia Ukrajine

Londýn/Kyjev 4. februára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v sobotnom telefonáte s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským zdôraznil, že sa zameria na to, aby sa vojenské vybavenie poskytnuté Londýnom pre Kyjev dostalo na front čo najskôr. TASR informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Predseda (britskej) vlády povedal, že sa sústredí na to, aby sa vojenské vybavenie Spojeného kráľovstva určené na obranu (pre ukrajinské sily) dostalo na frontovú líniu čo najrýchlejšie," uviedol Sunakov úrad vo vyhlásení.



"Obaja lídri sa zhodli, že je nevyhnutné, aby medzinárodní partneri urýchlili svoju pomoc Ukrajine, aby pomohli využiť príležitosť zatlačiť ruské sily," dodal Londýn.



Zelenskyj v príspevku na Twitteri uviedol, že so Sunakom hovorili o "rozšírení schopností ukrajinskej armády". Sunakovi sa tiež poďakoval za výcvik ukrajinských vojakov na používanie britských tankov Challenger.



Na adresu Ruska zdôraznil, že "zástupcovia agresorského (štátu) nemajú miesto" na budúcoročných olympijských hrách v Paríži.



Podľa slov ukrajinského ministra športu a bývalého olympijského športovca Vadyma Gutcajta zomrelo vo vojne na Ukrajine najmenej 220 tamojších atlétov a trénerov, píše stanica Sky News.



Medzinárodný olympijský výbor minulý týždeň oznámil, že je prístupný myšlienke, aby sa ruskí a bieloruskí športovci zúčastnili na letných olympijských hrách 2024 v Paríži "pod neutrálnou vlajkou" a že im umožní súťažiť v kvalifikačných súťažiach. Ukrajina oznámila, že by v takom prípade hry bojkotovala.