Sunak si vo vláde ponechá Cleverlyho, Wallacea a Hunta

Londýn 25. októbra (TASR) - Nový britský premiér Rishi Sunak si ponechá Jamesa Cleverlyho ako ministra zahraničných vecí a Bena Wallacea ako šéfa rezortu obrany. Deje sa tak aj napriek tomu, že obaja podporovali expremiéra Borisa Johnsona, ktorý zvažoval návrat do funkcie. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Britským ministrom financií bude naďalej Jeremy Hunt, uviedol na sociálnej sieti Twitter úrad britskej vlády. Ministerkou vnútra zostane Suella Bravermanová.



Podľa AFP to signalizuje kontinuitu na dôležitých ministerských stoličkách po dramatických otrasoch, ktoré Británia zažila po nástupe expremiérky Liz Trussovej do úradu.



Sunak sa v utorok stal 57. premiérom v dejinách Británie – a tretím v priebehu necelých dvoch mesiacov. Je prvým príslušníkom etnickej menšiny, ktorý prevzal tento úrad, a vo veku 42 rokov sa stal najmladším premiérom v Británii za uplynulé dve storočia.



V prvom prejave v pozícii premiéra Sunak svojej predchodkyni Trussovej uznal, že sa snažila naštartovať hospodársky rast, avšak práve pri tomto úsilí podľa neho došlo k chybám. Prisľúbil, že hlavným programom jeho vlády bude hospodárska stabilita a že budúce generácie nebudú musieť splácať dlhy tej dnešnej.