Sunak: Škandál s infikovanou krvou je dňom hanby

Londýn 20. mája (TASR) – Britský premiér Rishi Sunak označil pondelok za deň hanby pre krajinu. Dôvodom je zverejnenie výsledkov rozsiahlej správy, ktorá odhalila dlhoročný škandál s podávaním infikovanej krvi počas transfúzií. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Dnešný deň je pre Spojené kráľovstvo dňom hanby. Výsledky tohto vyšetrovania by mali celou krajinou otriasť do základov," vyhlásil Sunak v parlamente.



Viac než 2500-stranová štúdia vypracovaná sudcom Brianom Langstaffom uvádza, že od 70. do 90. rokov sa v Spojenom kráľovstve po podaní infikovanej krvi pri transfúzii nakazilo vírusmi ako HIV a vírus hepatitídy viac než 30.000 ľudí. Infikovanú krv a krvné deriváty dostávali pacienti napríklad po úrazoch či pri operáciách, podali ju však napríklad aj pacientom s hemofíliou.



Po takejto nákaze zomrelo viac než 3000 infikovaných, ďalší majú trvalé následky. Vyšetrovanie v roku 2017 spustila vtedajšia britská premiérka Theresa Mayová.