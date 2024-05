Sunak: Uprednostnil by som národnú bezpečnosť pred členstvom v EDĽP

Londýn 13. mája (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v pondelok vyhlásil, že by uprednostnil národnú bezpečnosť pred členstvom v Európskom dohovore o ľudských právach (EDĽP). Uviedol to v súvislosti s kontroverzným zákonom o deportácii žiadateľov o azyl do Rwandy. TASR sa odvoláva na agentúru Reuters a portál CNBC.



"Nelegálne prisťahovalectvo predstavuje neúnosnú záťaž pre našu bezpečnosť a náš zmysel pre spravodlivosť, a ak nebudeme konať teraz a nebudeme konať odvážne, tento problém bude len narastať," dodal.



Sunak už predtým uviedol, že je pripravený ignorovať akékoľvek výzvy z Európskeho súdu pre ľudské práva, ktoré by vláde zakazovali deportovať žiadateľov o azyl do Rwandy, čo je hlavná politika jeho vlády zameraná na boj proti nelegálnej migrácii.



Sporný návrh vládnej Konzervatívnej strany umožní vláde poslať žiadateľov o azyl do Rwandy, kde posúdia ich žiadosti. Ide o jednu z najdôležitejších legislatív britského premiéra v oblasti nelegálnej migrácie.



Návrh legislatívy z roku 2022 pôvodne narazil na odpor v oboch komorách britského parlamentu; námietky voči nej vyslovili aj súdy. Najvyšší súd ju v novembri zablokoval s odôvodnením, že britská vláda nedokáže zaručiť bezpečnosť migrantov deportovaných do Rwandy. Prijatý návrh zákona preto vyhlasuje Rwandu za bezpečný tretí štát. Plány Británie skritizovali aj Rada Európy či Organizácia spojených národov.



Na základe azylovej dohody, ktorú Británia uzavrela s Rwandou, nebudú môcť nelegálni migranti podávať žiadosti o azyl v Spojenom kráľovstve, ale až po prevoze vo východoafrickej krajine. S návratom do Británie plán nepočíta.