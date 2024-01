Sunak: Útoky voči húsíom zasiahli všetky plánované ciele

Londýn 15. januára (TASR) - Britská vláda verí, že pri minulotýždňových útokoch Británie a Spojených štátov proti Iránom podporovaným povstalcom húsíom v Jemene boli zasiahnuté všetky plánované ciele. Vyhlásil to v pondelok britský premiér Rishi Sunak. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Dnes môžem Dolnej snemovni povedať, že podľa nášho počiatočného hodnotenia bolo zničených všetkých 13 plánovaných cieľov," uviedol Sunak v britskom parlamente.



Dodal, že bolo úspešne zasiahnutých deväť budov na základni pre drony a riadené strely v Bani na severozápade Jemenu. Ďalšie tri budovy boli zasiahnuté na letisku Abs a zasiahnutý bol aj raketomet pre strely s plochou dráhou letu, povedal britský premiér.



Okrem toho zákonodarcom povedal, že po americko-britských útokoch v noci na piatok neboli hlásené civilné obete. Dodal, že pri operácii bol kladený veľký dôraz na to, aby civilisti neutrpeli.



Sunak sa v britskom parlamente k minulotýždňovým útokom vyjadril prvýkrát. Údery pritom kritizoval Irán a Rusko, no i Turecko, ktoré je členom NATO. Britký líder však útoky obhajoval ako "nevyhnutnú a primeranú reakciu" na ohrozenie britských plavidiel v Červenom mori zo strany húsíov.



Zároveň naznačil, že by mohli byť podniknuté aj ďalšie útoky. "Zostávame pripravení podporiť naše slová činmi," vyhlásil.



Napriek americko-britským útokom sa húsíovia stále zameriavajú na lode v Červenom mori. "Nikdy sme netvrdili, že jedinou akciou to okamžite skončíme," uviedol Sunakov hovorca pre novinárov. Zároveň dodal, že je ešte priskoro na zhodnotenie celkového vplyvu útokov.



Húsíovia tvrdia, že na lode v Červenom mori útočia zo solidarity s Pásmom Gazy, kde už vyše tri mesiace prebieha vojna Izraela s palestínskym militantným hnutím Hamas. Sunak pritom poukázal na to, že húsíovia útočia na lode z celého sveta.