Sunak: Voľby sa pravdepodobne budú konať v druhej polovici tohto roka

Londýn 4. januára (TASR) - Parlamentné voľby v Británii sa pravdepodobne uskutočnia v druhej polovici tohto roka, uviedol vo štvrtok britský premiér Rishi Sunak. TASR správu prevzala z agentúry AFP.



Sunak, ktorého Konzervatívna strana je pri moci od roku 2010, musí vypísať dlho očakávané parlamentné voľby do konca januára 2025. Už predtým naznačil, že to nenechá na poslednú chvíľu.



"Predpokladám, že parlamentné voľby budú v druhej polovici tohto roka," povedal Sunak na návšteve mesta Mansfield v Anglicku.



Všeobecne sa očakáva, že konzervatívci, ktorí mali za 14 rokov päť lídrov a premiérov, v najbližších voľbách prehrajú a odovzdajú moc hlavnej opozičnej Labouristickej strane Keira Starmera.



Parlamentné voľby sa v Spojenom kráľovstve naposledy konali v decembri 2019, keď Konzervatívnu stranu doviedol k víťazstvu Boris Johnson. Ten však vo funkcii premiéra skončil v septembri 2022.



Ako možný termín volieb sa spomína 2. máj, ktorý sa zhoduje s komunálnymi voľbami, alebo obdobie krátko po 6. marci, keď by konzervatívci mohli oznámiť zníženie daní.



Na otázku, či môže vylúčiť májový termín volieb, Sunak opäť zopakoval, že voľby sa budú konať v neskoršom termíne.