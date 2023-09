Sunak vyjadril znepokojenie v spojitosti so zatknutím možného špióna

Londýn 10. septembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v nedeľu na stretnutí s čínskym premiérom Li Čchiangom vyjadril vážne znepokojenie zo zásahov Číny do demokracie v reakcii na sobotňajšie správy o zatknutí možného špióna v Británii. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice BBC.



Britská polícia v sobotu oznámila zatknutie muža-dvadsiatnika za údajnú špionáž. Noviny The Sunday Times napísali, že išlo o výskumníka - asistenta poslanca parlamentu z Konzervatívnej strany.



Londýnska Metropolitná polícia (MPS) potvrdila, že tento a ďalší muž boli zatknutí ešte v marci na základe podozrenia z porušenia zákona o štátnych tajomstvách (Official Secrets Act).



Dvadsiatnik bol zadržaný v Edinburghu a podľa The Sunday Times udržiaval kontakty s poslancami vládnucej konzervatívnej strany vrátane štátneho tajomníka ministerstva vnútra pre oblasť bezpečnosti Toma Tugendhata či členky parlamentného výboru pre zahraničné záležitosti Alicie Keansovej.



Sunak sa s čínskym premiérom stretol počas summitu krajín zoskupenia G20 v indickom Naí Dillí.



V Británii narastá znepokojenie v spojitosti s čínskou špionážou a zasahovaním do záležitostí parlamentu, píše BBC. Britská tajná služba MI5 v januári 2022 identifikovala čínsku občianku, ktorá sa údajne pokúšala ovplyvňovať poslancov zastupujúcich rôzne politické strany a vo vnútri britského parlamentu aktívne pracovala na rozvracaní politických procesov.