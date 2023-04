Sunak vyzdvihol dôležitosť Veľkopiatkovej dohody pred jej 25. výročím

Londýn 9. apríla (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak poukázal v nedeľu na dôležitosť uzatvorenia Veľkopiatkovej dohody, ktorá priniesla mier v Severnom Írsku. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Sunak, ktorý mal v čase podpísania dohody len 17 rokov, uviedol, že išlo o "úžasný moment v dejinách" Spojeného kráľovstva.



"Bol ty silný a ojedinelý príklad toho, ako ľudia robia niečo, čo bolo predtým nemysliteľné, aby vytvorili lepšiu budúcnosť pre Severné Írsko. Je to prísľub lepšej budúcnosti, ktorý sme ponúkli všetkým v Severnom Írsku a na ktorý budem v nasledujúcich dňoch v prvom rade myslieť," uviedol Sunak vo vyhlásení, ktoré zverejnila jeho kancelária.



Sunak sa budúci týždeň zúčastní na niekoľkých udalostiach, ktoré budú venované 25. výročiu podpísania Veľkopiatkovej dohody sprostredkovanej Spojenými štátmi.



V utorok Sunak privíta v Belfaste aj amerického prezidenta Joea Bidena. Šéf Bieleho domu totiž pri tejto príležitosti zavíta do Severného Írska, ktoré je súčasťou Spojeného kráľovstva, a neskôr aj do Írskej republiky. Pôjde o jeho prvú návštevu tejto časti Spojeného kráľovstva a Írska odvtedy, čo sa stal prezidentom USA.



Veľkopiatková dohoda bola podpísaná 10. apríla 1998 a pomohla ukončiť tri desaťročia trvajúce násilie, ktoré súviselo s tým, či sa má Severné Írsko pripojiť k Írsku alebo zostať súčasťou Spojeného kráľovstva.



Biden a Sunak v rámci spoločného programu budúci týždeň absolvujú tiež bilaterálne stretnutie, oznámila Sunakova kancelária.