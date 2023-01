Sunak vyzval na odvážne a radikálne kroky na reformu zdravotníctva

Londýn 8. januára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak vyzval na "odvážne a radikálne" kroky na reformu krízou postihnutého štátneho systému zdravotníctva. Oznámil tiež, že je ochotný diskutovať o zvýšení platov zdravotných sestier, ktoré vstúpili do štrajku, informovala v nedeľu agentúra Reuters monitorovaná agentúrou TASR.



Ako vo svojej správe z noci na nedeľu pripomenula agentúra AFP, Sunak v sobotu zvolal rokovania s vedúcimi predstaviteľmi rezortu zdravotníctva, ktoré po rokoch nedostatočného financovania momentálne zápasí momentálne aj s vysokým výskytom nakazených koronavírusom SARS-CoV-2 a chrípkou a má problém uspokojiť dopyt po urgentnej zdravotnej starostlivosti.



Zamestnanci nemocníc a ambulancií v Británii začali v tejto situácii štrajkovať - v prípade zdravotných sestier ide o prvý štrajk za posledných 100 rokov - a mnohí občania s nimi sympatizujú, poznamenala AFP.



Zdravotné sestry žiadajú zvýšenie platov, ktoré by reflektovalo infláciu presahujúcu 10 percent.



Po obvinení z nečinnosti Sunak v sobotu pozval do svojej rezidencie na ulici Downing Street v Londýne hlavného lekára Anglicka Chrisa Wittyho a výkonnú riaditeľku Národnej zdravotnej služby - NHS England - Amandu Pritchardovú.



Ich stretnutie sa uskutočnilo pred plánovanými pondelkovými rozhovormi medzi vládnymi predstaviteľmi a odborovými lídrami, ktorých cieľom je ukončiť štrajky v zdravotníctve.



Sunak po schôdzke vyzval na "rovnako odvážny a radikálny prístup" v zdravotníctve, ako to bolo počas pandémie vyvolanej chorobou COVID-19. Vyslovil sa za sformulovanie a prijatie opatrení, ktoré "v krátkodobom a strednodobom horizonte" prinesú krajine a každej rodine veľké zmeny.



V prejave tento týždeň Sunak stanovil päť priorít na rok 2023 vrátane skrátenia čakacej doby na operácie a iné zákroky.



Generálna tajomníčka odborového zväzu Royal College of Nursing Pat Cullenová v rozhovore pre rozhlasovú stanicu BBC uviedla, že sa zúčastní na pondelkových rokovaniach s ministrom zdravotníctva Stevom Barclayom.



Zároveň uviedla, že so zdravotnými sestrami by mal rokovať priamo Sunak, aby zabránil ďalším plánovaným štrajkovým akciám 18. a 19. januára.



"Musí si so mnou sadnúť k rokovaciemu stolu a musí na ten stôl položiť peniaze a tie sa musia týkať aktuálneho roku," povedala pre BBC.