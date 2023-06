Sunak začína v USA rokovať o Ukrajine a hospodárskej spolupráci

Londýn/Washington 7. júna (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v stredu pricestoval na dvojdňovú návštevu USA. Hlavnými témami rokovaní budú situácia na Ukrajine, hospodárska spolupráca a umelá inteligencia. TASR správu prevzala z agentúry AP a stanice BBC.



USA a Británia sú najväčšími poskytovateľmi vojenskej pomoci pre Ukrajinu a majú vedúce postavenie v medzinárodnej koalícii, ktorá má za cieľ dodať Kyjevu stíhačky F-16.



Sunak počas letu do USA pre médiá povedal, že bude hovoriť aj o poškodení Kachovskej vodnej nádrže na Ukrajine.



Ide o prvú Sunakovu cestu do Washingtonu od nástupu do premiérskej funkcie vlani v októbri. S americkým prezidentom Joeom Bidenom sa odvtedy stretol už trikrát, naposledy na májovom summite krajín skupiny G7 v japonskej Hirošime.



Ich stretnutie vo štvrtok má posilniť hospodárske väzby medzi USA a Británou. "Vyššia miera schopnosti hospodárskej spolupráce nám poskytne kľúčovú výhodu na desaťročia dopredu rovnako, ako nám spolupráca našich armád poskytuje výhodu oproti protivníkom na bojisku," povedal Sunak.



Hovoriť sa má aj o ochrane dodávateľských reťazcov a ako zabrániť Číne ovládnuť trh výroby polovodičov a ďalších dôležitých súčiastok.



Sunak chce rokovať aj o regulácii umelej inteligencie, kde by sa Spojené kráľovstvo mohlo stať kľúčovým hráčom vo svete. Vo Washingtone sa má stretnúť aj s členmi amerického Kongresu vrátane predsedu Snemovne reprezentantov Kevina McCarthyho. V stredu navštívi baseballový zápas.