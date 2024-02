Sunak: Západné krajiny musia potvrdiť odhodlanie podporovať Ukrajinu

Londýn 24. februára (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak v piatok v predvečer druhého výročia ruskej invázie na Ukrajinu vyhlásil, že západné krajiny by mali opäť potvrdiť svoje odhodlanie podporovať Ukrajinu. TASR správu prevzala od agentúry AFP.



"V tejto chvíli by sme mali ukázať, že tyrania nikdy nezvíťazí, a opäť povedať, že budeme dnes aj zajtra stáť pri Ukrajine... Sme pripravení robiť, čo bude treba, pokým nezvíťazia," uviedol Sunak s tým, že západné krajiny podľa neho "musia obnoviť" svoje odhodlanie podporiť Ukrajinu v boji proti agresii ruského prezidenta Vladimira Putina.



Ocenil tiež "odvahu Ukrajiny tvárou v tvár strašnému utrpeniu" a povedal, že táto krajina bráni "princípy slobody, nezávislosti a právneho štátu, od ktorých sme všetci závislí".



"Keď Putin pred dvomi rokmi spustil túto nezákonnú inváziu, slobodný svet reagoval jednotne... Spoločne sme stáli za Ukrajinou. A pri tomto smutnom výročí musíme naše odhodlanie opäť potvrdiť," dodal britský premiér.



Sunak v januári odcestoval na návštevu Kyjeva, kde s ukrajinským prezidentom Volodymyrom Zelenským podpísal novú desaťročnú bezpečnostnú dohodu, ktorou sa Spojené kráľovstvo zaviazalo k poskytnutiu "rýchlej a trvalej" pomoci v prípade, že by Rusko niekedy v budúcnosti na Ukrajinu znova zaútočilo, tak ako predvlani vo februári.



Jeho kancelária ešte pred cestou informovala, že Británia navýši na rok 2024 vo svojom rozpočte vojenskú finančnú pomoc pre Ukrajinu na celkových 2,5 miliardy libier (2,9 miliardy eur). Oproti predchádzajúcim dvom rokom sa tak pomoc zvýši o 200 miliónov libier (232,17 miliardy eur).