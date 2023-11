Sunak zrušil schôdzu, na ktorej chcel Mitsotakis žiadať umelecké diela

Atény/Londýn 28. novembra (TASR) - Britský premiér Rishi Sunak zrušil stretnutie, na ktorom grécky premiér Kyriakos Mitsotakis plánoval žiadať vrátenie tzv. Elginových mramorov. Grécka strana vyjadrila sklamanie. TASR správu prevzala z agentúry DPA a webovej stránky stanice BBC.



Premiéri sa mali stretnúť v utorok v Londýne. "Premiér (Mitsotakis) je sklamaný, že premiér Sunak zrušil ich bilaterálne stretnutie," uviedol zdroj z prostredia gréckej vlády. Downing Street v spojitosti náhlym zrušením uviedla, že vzťahy medzi Britániou a Gréckom sú veľmi dôležité.



Elginove mramory sú zbierka starogréckej sochárskej výzdoby z piateho storočia pred naším letopočtom. Boli súčasťou chrámu Parthenón v Aténach i ďalších budov. Z Grécka ich dal začiatkom 19. storočia odviezť lord Elgin, ktorý bol v tom čase veľvyslancom Británie v Osmanskej ríši, a dnes sú súčasťou zbierky Britského múzea v Londýne. Atény sa už dlho usilujú dosiahnuť ich návrat do Grécka a Mitsotakis v nedávnom rozhovore uviedol, že o to bude žiadať počas stretnutia so Sunakom. Držať časť niektorých umeleckých diel v Londýne a časť v Aténach prirovnal k rozseknutiu obrazu Mona Lisa na polovicu.



Riaditeľ Britského múzea George Osborne v minulosti uviedol, že hľadá spôsoby, ako vystaviť Elginove mramory v Grécku – možno formou dohody, na základe ktorej by časť diel poslali do Atén. Sunakov hovorca však uviedol, že Británia svoj postoj zmeniť neplánuje a sochy zostanú v Britskom múzeu. Britská vláda takisto neplánuje zmeniť príslušný zákon z roku 1963, ktorý zakazuje odstránenie predmetov zo zbierky Britského múzea.



Mitsotakis a Sunak mali podľa hovorcu gréckeho premiéra hovoriť aj o konflikte medzi Izraelom a hnutím Hamas, ruskej invázii na Ukrajinu, klimatickej zmene či spoločných výzvach ako migrácia. Úrad britského premiéra namiesto toho ponúkol gréckej strane stretnutie s podpredsedom britskej vlády Oliverom Dowdenom, čo grécky premiér odmietol.



Opozičná Labouristická strana uviedla, že ak Sunak plánované stretnutie zrušil z dôvodu sporu o Elginove mramory, tak potvrdil, že nie je schopný poskytnúť krajine dostatočné vedenie v oblasti hospodárstva. Downing Street uviedla, že Sunak by na stretnutí odmietol žiadosť Grécka o návrat týchto artefaktov.