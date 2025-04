Sunday Times: Macron pôjde na štátnu návštevu Británie pred Trumpom

Londýn 20. apríla (TASR) - Francúzskeho prezidenta Emmanuela Macrona prijmú v Británii na štátnej návšteve ešte pred očakávanou septembrovou cestou amerického prezidenta Donalda Trumpa. Uviedli to v nedeľu britské noviny Sunday Times, ktoré to spojili so snahou Londýna o užšie vzťahy s Európou. TASR o tom informuje podľa správy agentúr PA Media a DPA.



Francúzsky prezident údajne dostal od britského kráľa Karola III. pozvanie na návštevu Spojeného kráľovstva koncom mája. Pre Macrona by to osem rokov od nástupu do funkcie bola prvá štátna návšteva Británie, napísali Sunday Times tým, že detaily zatiaľ pozná len niekoľko predstaviteľov vlády a kráľovského dvora.



Trump vo štvrtok uviedol, že Buckinghamský palác stanovuje septembrový termín pre jeho stretnutie s britským kráľom. Reagoval na otázku o správach, podľa ktorých sa očakáva jeho cesta do Británie koncom leta. Označil zároveň za poctu, že ho takto prijmú druhýkrát.



Agentúra PA priblížila, že precedensom pre amerických prezidentov v druhom funkčnom období, ktorí už boli na štátnej návšteve Spojeného kráľovstva, je zvyčajne čaj alebo obed s monarchom na Windsorskom hrade, ako to bolo v prípade Georgea W. Busha a Baracka Obamu.



Britský premiér Keir Starmer odovzdal Trumpovi osobnú pozvánku od kráľa vo februári v Bielom dome.