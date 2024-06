Súostrovie Palau sa stalo terčom kyberútoku, prezident podozrieva Čínu

Ngerulmud 5. júna (TASR) - Tichomorské súostrovie Palau, jeden z mála diplomatických spojencov Taiwanu, sa stalo terčom kybernetického útoku, potvrdil v stredu tamojší prezident Surangel Whipps, ktorý z tohto kroku upodozrieva Čínu. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



"Toto je naozaj prvý veľký útok, ktorý sme zaznamenali," povedal Whipps novinárom.



Palauský prezident v stredu na základe analýzy údajov uviedol, že škodlivý softvér pravdepodobne vyvinuli v Rusku, odoslali z Malajzie a "vyzerá to, že existuje prepojenie s Čínou".



"Dôvodom, prečo hovoríme, že je tu možno účasť štátnych aktérov, je, že sa nezaujímali o peniaze. Naozaj nepožadovali žiadne peniaze," zdôraznil Whipps.



Čína považuje Taiwan za súčasť svojho územia, aj keď ostrov má od roku 1949 svoju vlastnú vládu. Nezávislosť Taiwanu v súčasnosti uznáva iba 12 štátov, medzi nimi je aj Palau.



Vláda na Taiwane ešte v pondelok uviedla, že je pripravená pomôcť Palau v posilnení digitálnej obrany. Reagovala tak na správu denníka The New York Times, podľa ktorého bolo palauskej vláde odcudzených vyše 20.000 dokumentov.



Whipps sa podľa svojich slov domnieva, že Čína chce vzťahy medzi Palau a Taiwanom oslabiť, a to práve napríklad nabúraním sa do kybernetickcýh systémov súostrovia. Uviedol, že vládne dokumenty ukradli ešte v marci v čase, keď USA schválili balík pomoci súostroviu na najbližšie dve desaťročia.



Podľa NYT sa k zodpovednosti za marcový kyberútok prihlásila ransomwareová skupina DragonForce. Analytici vtedy uviedli, že by bolo nezvyčajné, keby Čína zadala takúto operáciu subdodávateľom.