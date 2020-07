Súperi prezidentských volieb v Poľsku sa nestretnú v debate

Varšava 9. júla (TASR) – Súčasný poľský prezident Andrzej Duda a jeho protikandidát v druhom kole prezidentských volieb Rafal Trzaskowski sa nestretnú v debatnom dueli, ako býva pred voľbami zvykom. Informovala o tom televízia TVN24.pl.



Podľa analytikov sa Duda a Trzaskowski takto snažia za každú cenu vyhnúť chybe, ktorá by ich prišla draho.



Obaja preto namiesto spoločnej debaty zorganizovali v pondelok svoje sólo vystúpenie, pričom na pódiu bol v oboch prípadoch rečnícky pult pre neprítomného súpera.



Spravodajský server Onet.pl túto situáciu vníma ako dôkaz toho, že poľsko-poľská vojna nestratila na svojej intenzite.



Duda zorganizoval svoje ťažiskové vystúpenie v meste Koňskie v strednom Poľsku. Vysielala ho provládna televízia TVP a Duda počas neho odpovedal na vopred zozbierané otázky divákov.



Jeho konkurent Trzaskowski v rovnaký deň podstúpil grilovanie novinármi pozvanými do mesta Leszno na západe Poľska.



Onet.pl v utorok na margo týchto "monodebát" napísal, že táto predvolebná kampaň sa zapíše do dejín. Či už v Poľsku alebo v inej krajine považovanej za demokratickú sa ešte nikdy nestalo, aby dvaja kandidáti prezidentských volieb organizovali debatu sami so sebou a podľa svojich vlastných pravidiel.



Server poznamenal, že Duda a Trzaskowski nechceli ísť do skutočnej konfrontácie, v ktorej by mohli u voličov stratiť body, keďže ich súboj o prezidentský úrad bude veľmi tesný.



„Radšej si bili na diaľku a mobilizovali svoj vlastný elektorát," dodal Onet.pl.



Tento spravodajský portál však súčasne konštatoval, že počas záverečných debát ani Duda, ani Trzaskowski „nepovedali nič, čo by mohlo ovplyvniť nedeľňajšie hlasovanie."



„V skutočnosti každý z nich prehral sám so sebou a obaja dokázali, že sú veľkí pokrytci, ktorým nezáleží ani na skutočnej diskusii, ani na úcte k demokratickým právam a zvyklostiam," píše Onet.pl.



Pondelok podľa Onetu.pl „jasne ukázal, k čomu vedú informačné bubliny, keď majú politici a ich voliči vlastné televízne kanály, noviny, rozhlasové stanice alebo webové stránky. Toto rozdelenie, ktoré po celé roky zhoršovali hlavné politické strany (v Poľsku), vzalo spoločnosti dôležitý volebný nástroj, ktorým je debata (kandidátov) pred prezidentskými voľbami." Druhé kolo prezidentských volieb v Poľsku sa bude konať v nedeľu 12. júla.