Súperiace palestínske frakcie odmietli dohodu medzi Izraelom a SAE

Ramalláh 4. septembra (TASR) - Dlhodobo súperiace palestínske frakcie v noci na piatok spoločne odmietli dohodu o normalizácii vzťahov medzi Izraelom a Spojenými arabskými emirátmi (SAE), podporovanú Spojenými štátmi.



Ide o ojedinelý prípad, čo sa palestínsky prezident Mahmúd Abbás a Ismáíl Haníja - vodca islamistického hnutia Hamas, ktoré spravuje palestínske pásmo Gazy - jednomyseľne zhodli na nejakej politickej otázke, analyzuje agentúra AFP.



"Nemôžeme akceptovať, že niekto iný sa vyjadruje v našom mene. Nikdy sme to nedovolili a nikdy to ani nepovolíme," vyjadril sa Abbás, ktorý je aj lídrom Fatahu, najväčšieho politického subjektu pôsobiaceho na území palestínskej samosprávy.



"Nikdy neuznáme Spojené štáty za jediného koordinátora v rokovaniach (s Izraelom), ani ich mierový plán," doplnil Abbás. Zároveň vyzval na "jednotu" palestínskych území.



"Musíme obnoviť našu národnú jednotu, ukončiť rozdeľovanie a vytvoriť jednotnú palestínsku pozíciu... aby sme konfrontovali projekty zamerané proti našim občanom," vyjadril sa Haníja.



Na základe dohody medzi Izraelom a SAE, ktorú 13. augusta predstavil americký prezident Donald Trump, pozastavil Izrael anexiu židovských osád na západnom brehu rieky Jordán.



Väčšina obyvateľov palestínskych území sa domnieva, že Spojené arabské emiráty touto dohodou "zradili" palestínske snahy o vytvorenie samostatného štátu, ktorý by zahŕňal aj niektoré územia súčasného Izraela.



Na záver štvrtkových rozhovorov vodcovia palestínskych frakcií oznámili, že najskôr do piatich týždňov plánujú vytvoriť spoločnú komisiu, ktorá by mala zorganizovať "koalíciu ozbrojených skupín" a ukončiť vzájomné rozpory, ktoré ich rozdeľujú.