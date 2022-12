Superjachta oligarchu Medvedčuka sa vydraží v prospech Ukrajiny

Záhreb 2. decembra (TASR) - Superjachta za 200 miliónov dolárov, ktorú vlastnil Viktor Medvedčuk, ukrajinský oligarcha a priateľ ruského prezidenta Vladimira Putina, pôjde do dražby. Plavidlo úrady skonfiškovali v marci v chorvátskom meste Rijeka v súvislosti so sankciami uvalenými na Medvedčuka.



Podľa ukrajinskej vlády chorvátsky súd rozhodol, že Medvedčukova superjachta Royal Romance s dĺžkou 92,5 metra by sa mala previesť na Ukrajinskú agentúru pre vymáhanie a správu majetku (Arma). Tá tvrdí, že "zachová jej ekonomickú hodnotu predajom na aukcii", informoval v piatok denník The Guardian.



Bol by to prvý takýto predaj v prospech Ukrajiny, odkedy západné vlády po februárovej invázii Ruska na Ukrajinu uvalili obmedzenia na majetok stoviek oligarchov.



Medvedčuk (68), prokremeľský ukrajinský politik, bol v apríli zatknutý na Ukrajine a v septembri ho v rámci výmeny väzňov vydali do Ruska. Vladimir Putin je krstným otcom jeho dcéry Daryny.



Arma, špeciálna zložka ukrajinskej vlády, ktorej úlohou je "vyhľadávanie, sledovanie a správa majetku získaného prostredníctvom korupcie", uviedla, že jej agenti odleteli do Chorvátska a "vykonali inšpekciu jachty patriacej príbuzným (nemenovaného) poslanca (ukrajinského parlamentu) a jedného z lídrov politickej sily zakázanej na Ukrajine".



Chorvátska polícia v novembri v mene amerického Federálneho úradu pre vyšetrovanie (FBI) vykonala na bývalej Medvedčukovej jachte raziu. Royal Romance, ktorú v roku 2005 postavil holandský dodávateľ superjácht Feadship, má kajuty pre 14 hostí a priestor pre 21 členov posádky, ako aj bazén široký štyri metre.