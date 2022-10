Superjachte ruského oligarchu povolili zakotviť v Kapskom Meste

Kapské Mesto/Londýn 26. októbra (TASR) - Juhoafrická republika umožní sankcionovanému ruskému oligarchovi Alexejovi Mordašovovi, aby jeho superjachta The Nord zakotvila v prístave v Kapskom Meste. Opozícia v JAR pritom vládu ešte začiatkom tohto týždňa vyzvala, aby Mordašovovo plavidlo zhabala, informovala v stredu britská stanica BBC, ktorej správu prevzala TASR.



Hovorca prezidenta JAR Cyrila Ramaphosu v reakcii na výzvy opozície uviedol, že nevidí "žiadny dôvod" na dodržiavanie sankcií uvalených západnými štátmi na Rusko.



Hovorca Vincent Magwenya dodal, že "záväzky Juhoafrickej republiky v súvislosti so sankciami sa týkajú iba takých, ktoré sú špecificky prijaté Organizáciou Spojených národov." Magwenya uviedol, že na Mordašova sa nevzťahujú žiadne sankcie OSN.



BBC pripomenula, že v reakcii na ruskú inváziu na Ukrajinu západné krajiny a ich spojenci uvalili sankcie na viac ako 1000 fyzických a právnických osôb z Ruska.



Rovnako ako mnoho iných afrických krajín aj JAR sa vyhýba priamej kritike Ruska a na pôde OSN sa zdržala v niekoľkých hlasovaniach, ktoré vojnu rozpútanú Ruskom na Ukrajine výslovne odsúdili. Pretória tiež vyzvala na riešenie konfliktu rokovaniami.



Plavidlo v hodnote 521 miliónov dolárov, ktoré patrí Alexejovi Mordašovovi - spojencovi ruského prezidenta Vladimira Putina, opustilo Hongkong začiatkom tohto týždňa, informovala britská stanica BBC. Nateraz nie je jasné, či je Mordašov na jej palube.



Mordašovova superjachta je rozlohu väčšiu ako futbalové ihrisko a podľa magazínu Forbesu je označovaná za jednu z najextravagantnejších lodí na svete.



Krátko po vypuknutí konfliktu na Ukrajine táto jachta - s dvoma pristávacími plochami pre vrtuľníky, bazénom a kinom - opustila Seychelské ostrovy a odplávala do prístavu Vladivostok na ruskom Ďalekom východe.



Tento krok bol považovaný za snahu zabrániť tomu, aby The Nord postihol osud inej Mordašovovej jachty - Lady M. -, ktorú mu v marci v dôsledku západných sankcií zhabala talianska polícia.



Odborníci tvrdia, že majitelia jácht ako Mordašov čelia vážnym problémom pri hľadaní medzinárodných prístavov, ktoré by ich superjachtám povolili, aby v nich kotvili. Väčšina takýchto prístavov je totiž v Európe, kde by boli plavidlá sankcionovaných majiteľov úradmi okamžite zhabané.