Superjachtu ruského oligarchu Kerimova vydražia v USA

Miami 6. augusta (TASR) - Luxusná superjachta Amadea, ktorú vláda Spojených štátov zhabala sankcionovanému ruskému oligarchovi Sulejmanovi Kerimovovi, ide po viac ako troch rokoch do dražby. TASR o tom informuje podľa správy agentúry AFP.



Úrady na Fidži zadržali jachtu v hodnote 300 miliónov dolárov dlhú 106 metrov v máji 2022 na základe zatykača Spojených štátov. Jej vlastník, miliardár Sulejman Kerimov, sa dostal na sankčný zoznam amerického ministerstva financií v roku 2014 a v roku 2018 v reakcii na aktivity Ruska v Sýrii a na Ukrajine.



Superjachta s vlastným heliportom, bazénom, vírivkou, posilňovňou, kozmetickým salónom a ôsmimi kajutami podľa internetovej stránky amadeaauction.com dokáže ubytovať až 16 ľudí. Aukciu luxusného plavidla organizuje floridská spoločnosť National Maritime Services, ktorá ponuky prijíma do 10. septembra a vyžaduje počiatočný vklad vo výške 10 miliónov dolárov.



Jachta ide do aukcie po tom, čo sudca v marci zamietol konkurenčný nárok bývalého riaditeľa ruskej štátnej ropnej a plynárenskej spoločnosti Rosneft Eduarda Chudajnatova na vlastníctvo lode. Ten tvrdí, že je majiteľom Amadey a vyhlásil, že jachta nemôže byť skonfiškovaná, lebo on nie je sankcionovaný. Podľa prokuratúry bol Chudajnatov vlastníkom lode Amadea len na papieri a jachta skutočne patrila Kerimovovi.



Americký Kongres minulý rok schválil legislatívu, ktorá umožňuje predaj zaisteného ruského majetku a výťažok z predaja dáva na humanitárnu pomoc Ukrajine.