Britské supermarkety vyzývajú ľudí, aby aj naďalej nosili rúška

Londýn 15. júla (TASR) - Najväčšie siete supermarketov v Británii budú svojich zamestnancov i zákazníkov vyzývať, aby aj od budúceho pondelka naďalej nosili rúška napriek tomu, že to už nebude povinné. Informovala o tom vo štvrtok agentúra Reuters.



Od 19. júla sa v Anglicku rušia zvyšné protipandemické opatrenia. Vláda argumentuje tým, že rozsah zaočkovanosti obyvateľstva sa vo veľkej miere prejavil v poklese počtu prípadov vážneho priebehu ochorenia COVID-19 alebo úmrtí naň.



Viaceré siete obchodov, ako Tesco, Sainsbury's, Asda či Aldi uviedli, že by bolo najlepšie, ak by ich pracovníci i zákazníci nosili rúška. Dodali, že zachovajú viaceré ďalšie preventívne opatrenia, vrátane obmedzení počtu zákazníkov v prevádzkach, ochranných bariér pri pokladniach či pravidelné čistenie a dezinfekciu.



Spoločnosť Tesco vyzvala zákazníkov, aby boli opatrní a chránili sa rúškami. Predstavitelia siete Sainsbury's uviedli, že nakupujúcich budú upozorňovať na nosenie rúšok prostredníctvom piktogramov i hlasových oznámení.



Vláda napriek uvoľneniu opatreniu v Anglicku obyvateľom odporúča, aby aj od pondelka v uzavretých priestoroch a na miestach s veľkou koncentráciou ľudí naďalej nosili rúška, hoci to už nebude povinné. Starosta britskej metropoly Londýn Sadiq Khan uviedol, že v prostriedkoch hromadnej dopravy zostanú rúška povinné.



Zvyšné časti Spojeného kráľovstva, teda Škótsko, Wales a Severné Írsko, prijímajú svoje vlastné opatrenia.



Z prieskumu verejnej mienky spoločnosti Kantar Public vyplýva, že dve tretiny opýtaných sú za to, aby protipandemické opatrenia - niektoré, väčšina alebo všetky - zostali v platnosti. Nosenie rúšok v obchodoch a verejnej doprave podporilo 60 percent respondentov.