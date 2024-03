Superromán oscarového Toma Hanksa vychádza v slovenčine

Bratislava 29. marca (TASR) - Ako sa vyrába ďalší majstrovský veľkofilm je názov románu z pera amerického herca, producenta, režiséra a scenáristu Toma Hanksa. Kniha, ktorou oscarový herec nadviazal na svoju zbierku príbehov O nezvyčajných ľuďoch a písacích strojoch, vychádza v piatok v slovenskom jazyku. TASR o tom informovala Michaela Machajdíková z vydavateľského domu Albatros Media Slovakia. Knižná novinka je zároveň 3000. titulom vydavateľa.



Hanks, držiteľ dvoch Oscarov za stvárnenie hlavných postáv vo filmoch Philadelphia a Forrest Gump, píše vo svojej knihe o svete, ktorý dôverne pozná. "Jeho vtipný, dojímavý a podnetný román opisuje vznik hviezdneho, multimiliónového filmu o superhrdinoch a o skromných komiksoch, ktoré ho inšpirovali. Zachytáva tiež zmeny v Amerike a americkej kultúre od druhej svetovej vojny," približuje románovú komiksovú knihu hollywoodskej hviezdy slovenský vydavateľ.



Hanksova kniha vychádza u nás v preklade Diany Ghaniovej. Prvá časť príbehu sa odohráva v roku 1947. Problémový vojak sa po návrate z vojny zoznamuje so svojím talentovaným päťročným synovcom, v ktorom zanechá nezmazateľný dojem, a potom na 23 rokov zmizne. Následne sa čitateľ ocitá v roku 1970 a sleduje osud synovca, z ktorého sa stal mladý muž. Kreslí undergroundové komiksy v Oaklande v Kalifornii, znovu sa stretáva so svojím strýkom, spomína si na komiks, ktorý čítal, keď mal päť rokov, a kreslí novú verziu so strýkom ako hrdinom bojujúcim počas druhej svetovej vojny. Nasleduje ďalší skok v čase, do súčasnosti, keď úspešný režisér objaví komiks z roku 1970 a rozhodne sa z neho vytvoriť aktuálny film o superhrdinovi.



"Na scénu prichádza herecké obsadenie: zoznámime sa s mužskou hviezdou filmu s mimoriadne komplikovanou povahou, jeho úžasnou hlavnou predstaviteľkou, excentrickým scenáristom/režisérom, producentkou, asistentkou produkcie a všetkými ostatnými na oboch stranách kamery. V knihe, ktorá má štedrých 480 strán, nechýba ani zaujímavý bonusový materiál: tri komiksy, ktoré napísal sám Tom Hanks," dodáva vydavateľ.