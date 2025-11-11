< sekcia Zahraničie
Supertajfún Fung-wong si na Filipínach vyžiadal 18 obetí
Predstaviteľ úradu civilnej ochrany Bernardo Rafaelito Alejandro povedal, že dvadsaťosem ľudí utrpelo zranenia.
Autor TASR
Manila 11. novembra (TASR) - Na Filipínach zahynulo pre smrtiaci supertajfún Fung-wong už 18 osôb a ďalších 2,3 milióna ľudí sužujú povodne a zosuvy pôdy, uviedol v utorok tamojší úrad pre zvládanie katastrof. TASR o tom informuje podľa správy agentúry DPA.
Tajfún zasiahol v nedeľu provincie na severe a východe ako supertajfún a sprevádzali ho ničivo silný vietor a prívalové dažde. Po prechode horskou oblasťou v severnej časti ostrova Luzon zoslabol. V súčasnosti sa presunul nad more, no podľa meteorologického úrady môže ešte priniesť silný vietor a dážď na severe.
Fung-Wong zasiahol Filipíny len týždeň po tom, ako sa cez centrálne provincie prehnal tajfún Kalmaegi a spôsobil najhoršie povodne za uplynulé roky. Vyžiadali si viac ako 230 obetí a desiatky ľudí sú stále nezvestné.
Vedci upozorňujú, že búrky sú čoraz silnejšie v dôsledku klimatických zmien spôsobených človekom. Teplejšie oceány umožňujú tajfúnom rýchlo zosilnieť a teplejšia atmosféra zadržiava viac vlhkosti, čo vedie k intenzívnejším zrážkam.
