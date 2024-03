Supervolebný utorok v USA: Ako vyzerali primárky v 15 štátoch?

Biden a Trump zvíťazili aj v primárkach v Kalifornii

Umelec David Alcantar prezlečený za Supermana beží s vlajkou s nápisom "Voľte" okolo volebnej miestnosti. Foto: TASR/AP

Biden nezvíťazil v Americkej Samoe

Na snímke americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Trump si pripísal dôležité víťazstvo v Texase

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Trump a Biden zbierajú ďalšie víťazstvá v primárkach

Nápis na hlasovanie a americká zástava pred volebnou miestnosťou počas primárok. Foto: TASR/AP

Trump a Biden zvíťazili v primárkach v Tennessee a Oklahome

Voliči hlasujú počas primárok vo volebnej miestnosti. Foto: TASR/AP

Primárky v štáte Virgínia vyhrali Biden a Trump

Na snímke Donald Trump. Foto: TASR/AP

Demokrati v štáte Iowa si za prezidentského kandidáta vybrali Bidena



Americký prezident Joe Biden. Foto: TASR/AP

Washington 6. marca (TASR) - V Spojených štátoch sa v utorok konajú prezidentské primárky a volebné zhromaždenia (caucuses) republikánov aj demokratov až v 15 štátoch a v jednom teritóriu - Americkej Samoe. Tento deň označujú ako supervolebný utorok. TASR informuje podľa zhrnutia, ktoré zverejnil web USA Today.Primárne voľby sa v utorok konajú v štátoch Alabama, Aljaška, Arkansas, Colorado, Kalifornia, Maine, Massachusetts, Minnesota, Oklahoma, Severná Karolína, Tennessee, Texas, Utah, Vermont a Virgínia.Počas supervolebného utorka sa bojuje o hlasy 865 republikánskych delegátov a 1420 demokratických delegátov. Aby si kandidát zabezpečil republikánsku nomináciu, musí získať celkovo najmenej 1215 delegátov. Na získanie demokratickej nominácie je potrebných 1968 delegátov.Tento rok sú dôležitejšie republikánske primárky, pretože ak je úradujúcim prezidentom politik iba v prvom volebnom období, je nepísaným pravidlom, že ho strana vyšle obhájiť funkciu. Demokratický prezident Joe Biden má dvoch vyzývateľov - Deana Phillipsa a Marianne Williamsonovú, ktorí však v doterajších primárkach nezískali žiadneho delegáta. Pred utorkom mal úradujúci prezident 206 delegátov.V republikánskych primárkach môže podľa webu USA Today utŕžiť tvrdú ranu bývalá guvernérka Južnej Karolíny Nikki Haleyová. Vyzývateľka exprezidenta Donalda Trumpa dosiaľ zvíťazila len v jediných republikánskych primárkach, a to pred niekoľkými dňami v hlavnom meste krajiny. Vo všetkých ostatných primárkach aj zhromaždeniach ju exprezident poľahky porazil. Naďalej sa však vyhýba otázke, či by z boja o Biely dom odstúpila a podporila Trumpa.Americký prezident Joe Biden a jeho predchodca Donald Trump uspeli v primárkach svojich politických strán aj v štáte Kalifornia, kde sa počas tzv. supervolebného utorka rozhodovalo o najväčšom počte delegátov nominačných zjazdov. Vyplýva to z odhadov televízií CNN a NBC News, informuje TASR.Biden a Trump v utorkových hlasovaniach potvrdili svoje pozície favoritov víťazstvom v takmer všetkých primárkach alebo volebných zhromaždeniach (causus), ktoré sa konali v celkovo 15 štátoch USA. Obaja majú na konte len po jednej prehre, výsledky zatiaľ nie sú známe z Aljašky a v prípade republikánov ešte z Utahu, kde u demokratov vyhral Biden.Kalifornia je s takmer 39 miliónmi obyvateľov najľudnatejším štátom USA. Kandidáti tam bojovali o 169 z 2429 delegátov nominačného zjazdu republikánov a 424 z 3934 delegátov zjazdu demokratPrezident USA Joe Biden neuspel v utorok na volebných zhromaždeniach v Americkej Samoe, ktoré sú tzv. nezačleneným územím Spojených štátov v južnej časti Tichého oceánu. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP a televízie CNN.Víťazom v Americkej Samoe sa stal Jason Palmer, investor z Baltimore v štáte Maryland. Ide o zatiaľ jedinú prehru Bidena v primárnych voľbách, v ktorých si obe hlavné americké strany vyberajú nominantov pre novembrové prezidentské voľby.Podľa miestnej Demokratickej strany získal Palmer 51 hlasov, zatiaľ čo Biden ich dostal 40. Na tomto maličkom území sa rozhoduje o len šiestich delegátoch takmer 4000-členného nominačného zjazdu demokratov, pre úradujúceho prezidenta však ide o pozoruhodný neúspech, píše AP.Nejde o prvý prekvapujúci výsledok z Americkej Samoy. V demokratických primárkach tam v roku 2020 svoje jediné víťazstvo zaznamenal bývalý starosta New Yorku, miliardár Michael Bloomberg.Washington 6. marca (TASR) - Bývalý americký prezident Donald Trump zvíťazil v utorok v primárkach republikánov v Texase. V hlasovaní demokratov tam uspel úradujúci šéf Bieleho domu Joe Biden. V tomto štáte sa rozhodovalo o druhom najväčšom počte delegátov nominačného zjazdu pred prezidentskými voľbami. Informácie priniesli televízie CNN, ABC a NBC, ako aj agentúra DPA, píše TASR.Krátko na to prišli správy o víťazstve oboch favorizovaných kandidátov v prezidentských primárkach v štátoch Colorado a Minnesota.Trump sa aj v Texase presadil v súboji so svojou straníckou konkurentkou Nikki Haleyovou a je na najlepšej ceste získať republikánsku nomináciu na prezidenta v tretích voľbách po sebe. Biden nemá medzi demokratmi pri opätovnej kandidatúre vážnejšieho súpera.Konzervatívny južanský Texas, s 29 miliónmi obyvateľov druhý najľudnatejší štát USA po Kalifornii, si obvykle vyberá do Bieleho domu republikánov – tí tam zvíťazili v posledných 11 prezidentských voľbách. Demokrati si vedú dobre v mestách, ich úspechy v prevažne hispánskych oblastiach pri mexickej hranici však ohrozuje posun tamojších voličov doprava, čo sa snažia využiť republikáni, napísala agentúra AP.V Texase sa rozhoduje o 161 z 2429 delegátoch nominačného zjazdu republikánov a 244 z 3934 delegátov zjazdu demokratov. Viac ich je už len v Kalifornii – 169, resp. 424.Washington 6. marca (TASR) - V utorkových primárkach Demokratickej a Republikánskej strany v štátoch Massachusetts, Maine, Arkansas a Alabama zvíťazili úradujúci prezident Joe Biden a jeho predchodca v úrade Donald Trump. Informovali o tom televízie CNN a NBC News, ako aj agentúra AP, píše TASR.Obaja favorizovaní kandidáti predtým zvíťazili vo Virgínii, Severnej Karolíne, Tennessee a Oklahome. Biden sa presadil tiež v štáte Vermont, v ktorom podľa informácií stanice Fox News sčítanie naznačuje tesný súboj Trumpa s jeho republikánskou súperkou Nikki Haleyovou.Počas tzv. supervolebného utorka sa konajú primárky alebo volebné zhromaždenia (caususes) v celkovo 15 štátoch. V tento deň sa tak rozdeľuje najviac, približne tretina, hlasov delegátov nominačných zjazdov, na ktorých si demokrati a republikáni v lete oficiálne zvolia svojich kandidátov pre prezidentské voľby. Tie sa budú konať 5. novembra.Supervolebný utorok zahŕňa hlasovanie v dvoch najľudnatejších štátoch USA, Kalifornii a Texase, a môže potvrdiť alebo zmariť ambície uchádzačov dostať sa do Bieleho domu, približuje agentúra AFP.Biden a Trump sú jasnými favoritmi, hoci väčšina voličov podľa prieskumov nevíta možné zopakovanie ich duelu z posledných prezidentských volieb v roku 2020. V tábore demokratov dvaja vyzývatelia šéfa Bieleho domu nezískali v doterajších primárkach žiadneho delegáta, pričom Trumpova súperka Haleyová má na konte zatiaľ len jedno víťazstvo.Washington 6. marca (TASR) - Americký prezident Joe Biden a jeho predchodca Donald Trump sa stali víťazmi primárok svojich strán v amerických štátoch Tennessee a Oklahoma. TASR o tom informuje na základe správ agentúry AP. Televízia NBC News už pripísala Bidenovi aj víťazstvo v štáte Massachusetts.Obaja favorizovaní kandidáti predtým zvíťazili vo Virgínii a Severnej Karolíne a Biden sa presadil v primárnych voľbách Demokratickej strany v štáte Vermont.Počas tzv. supervolebného utorka sa konajú primárky alebo volebné zhromaždenia (caususes) v celkovo 15 štátoch. V tento deň sa tak rozdeľuje najviac, približne tretina, hlasov delegátov nominačných zjazdov, na ktorých si demokrati a republikáni v lete oficiálne zvolia svojich kandidátov pre prezidentské voľby. Tie sa budú konať 5. novembra.Supervolebný utorok zahŕňa hlasovanie v dvoch najľudnatejších štátoch USA, Kalifornii a Texase, a môže potvrdiť alebo zmariť ambície uchádzačov dostať sa do Bieleho domu, približuje agentúra AFP.Tohtoročnému súboju však chýba veľká časť napätia. Biden a Trump sú totiž jasnými favoritmi, hoci väčšina voličov podľa prieskumov nevíta ich možný opätovný duel v samotných prezidentských voľbách. V tábore demokratov dvaja vyzývatelia šéfa Bieleho domu nezískali v doterajších primárkach žiadneho delegáta, pričom Trumpova súperka Nikki Haleyová má na konte zatiaľ len jedno víťazstvo.Washington 6. marca (TASR) - V utorkových primárkach Demokratickej strany v amerických štátoch Virgínia a Vermont zvíťazil úradujúci prezident USA Joe Biden. Primárky Republikánskej strany vo Virgínii vyhral exprezident Donald Trump. Vyplýva to zo správ agentúry AP a televízií CNN a NBC News, ktoré sa odvolávajú na vlastné prognózy. Obaja sa podľa nich tiež presadili v štáte Severná Karolína.Virgínia a Vermont – a krátko na to Severná Karolína – boli prvými z 15 štátov USA, v ktorých sa skončilo hlasovanie počas tzv. supervolebného utorka. V tento deň sa rozdeľuje najviac, približne tretina, hlasov delegátov nominačných zjazdov, na ktorých si demokrati a republikáni v lete oficiálne zvolia svojich kandidátov pre prezidentské voľby. Tie sa budú konať 5. novembra.Biden a Trump sú jasnými favoritmi, hoci väčšina voličov podľa prieskumov nevíta ich možný opätovný duel v samotných prezidentských voľbách. V tábore demokratov dvaja vyzývatelia šéfa Bieleho domu nezískali v doterajších primárkach žiadneho delegáta, pričom Trumpova súperka Nikki Haleyová má na konte zatiaľ len jedno víťazstvo.Washington 6. marca (TASR) – Americký prezident Joe Biden zvíťazil v nominačnom súboji pred prezidentskými voľbami v štáte Iowa, ktorý sa konal formou hlasovania poštou. Informovala o tom tlačová agentúra AP, píše TASR.V Iowe sa na tamojších volebných zhromaždeniach (caususes) každé štyri roky tradične začínal výber kandidátov pre novembrové prezidentské voľby. Demokrati však tento proces v Iowe zmenili po problémoch pri zverejňovaní výsledkov v roku 2020.Demokratická strana na celonárodnej úrovni prepracovala svoj volebný kalendár na tento rok s cieľom zvýrazniť v ňom voličsky rozmanitejšie štáty. Viedlo to k tomu, že demokrati v Iowe napokon zasielali svoje hlasy poštou.Výsledky zverejnili v utorok počas tzv. supervolebného utorka. V tento deň sa prezidentské primárky a volebné zhromaždenia konajú v celkovo 15 štátoch USA.Republikáni svoje volebné zhromaždenia v Iowe zorganizovali ako obvykle v januári. Víťazom bol s takmer 30-percentným náskokom pred najbližšími súpermi exprezident Donald Trump.