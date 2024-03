SUPO: Najväčšou hrozbou pre Fínsko zostáva činnosť ruskej tajnej služb

Helsinki 26. marca (TASR) - Aktivity ruskej tajnej služby zostávajú najväčšou hrozbou pre národnú bezpečnosť Fínska. Uviedla to v utorok vo výročnej správe Fínska bezpečnostná a spravodajská služba (SUPO). Informuje o tom TASR podľa správy agentúry AFP.



SUPO skonštatovala, že Rusko považuje Fínsko za "nepriateľský štát a za cieľ špionáže a aktivít so škodlivým vplyvom".



"Hoci činnosť kontrarozviedky, vyhostenie spravodajských dôstojníkov a prísna vízová politika umožnili Fínsku v minulom roku zhoršiť podmienky pre ruskú rozviedku, spravodajské operácie zostávajú naďalej hrozbou," napísala SUPO vo vyhlásení.



Kritická infraštruktúra a kybernetické prostredie sú považované za obzvlášť náchylné na ruský vplyv a špionážne operácie. Ukážkou toho, ako je kritická infraštruktúra vystavená riziku, je podľa SUPO vlaňajší incident, pri ktorom údajne kotva čínskeho plavidla poškodila plynové potrubie vo fínskych vodách.



SUPO tiež predpokladá, že Rusko bude aj naďalej využívať "imigráciu ako zbraň", aby ukázalo "svoju nespokojnosť s členstvom Fínska v NATO" a ako "dôsledok krokov, ktoré Moskva vníma ako nepriateľské".



Fínsko vlani v reakcii na nárast počtu žiadateľov o azyl uzavrelo hraničné priechody s Ruskom. Fínska vláda neskôr skúšobne otvorila dva z ôsmich, no prílev migrantov pokračoval. Všetky hraničné priechody boli znovu uzavreté v polovici decembra.



Helsinki tvrdia, že nárast počtu žiadateľov o azyl zorganizovalo Rusko a označili ho za "hybridný útok". "Ide o dlhodobú hrozbu, pre Rusko je to jednoduchý spôsob, ako udržať Fínsko v strehu," povedal zastupujúci riaditeľ SUPO Teemu Turunen.



Fínske hraničné priechody s Ruskom by mali zostať zavreté minimálne do 14. apríla.