Surinam volí nový parlament i vládu, tá bude manažovať príjmy z ropy

Paramaribo 25. mája (TASR) - Obyvatelia juhoamerického štátu Surinam v nedeľu volia poslancov do 51-členného parlamentu, ktorý bude o niekoľko týždňov voliť nového prezidenta a viceprezidenta. Ako vo svojej správe uviedla agentúra AFP, voľby určia, ako sa využije obrovské ropné bohatstvo tejto najmenšej krajiny Južnej Ameriky na jej transformáciu z chudobnej na bohatú.



Tento malý štát – jediný v Amerike, ktorého úradným jazykom je holandčina – bojuje s vysokým dlhom, stúpajúcou infláciou a chudobou, ktorá postihuje takmer každého piateho z jeho 600.000 obyvateľov. Nedávne objavy ropy v mori však naznačujú, že tento stav sa môže čoskoro zmeniť.



„Bude to pre krajinu obrovský príjem,“ povedal tento týždeň úradujúci prezident Chan Santokhi agentúre AFP, ktorá dodala, že podľa zákona má Santokhi právo kandidovať i na druhé funkčné obdobie.



Politickí analytici pred voľbami nechceli špekulovať, ktorá z politických strán bude v parlamentných voľbách najúspešnejšia, lebo ich šance sú vyrovnané. Minister obrany Krishna Matheora však pri odchode z volebnej miestnosti uviedol, že Santokhiho Progresívna reformná strana (VHP) by mala voľby vyhrať, lebo položila „základy ekonomickej stability a na tom musíme stavať.“



V nedeľných voľbách kandiduje 14 politických strán vrátane Santokhiho centristickej VHP a ľavicovej Národnej demokratickej strany (NDP) zosnulého bývalého vodcu prevratu a autokrata, ktorý sa stal zvoleným prezidentom Desiho Bouterseho.



O priazeň voličov sa uchádza aj stredoľavá Strana všeobecného oslobodenia a rozvoja (ABOP) viceprezidenta Ronnieho Brunswijka - bývalého partizána, ktorý sa v 80. rokoch 20. storočia vzbúril proti Bouterseho vláde.



Predbežné výsledky parlamentných volieb sa očakávajú v nedeľu večer.



Ktokoľvek sa ujme vedenia Surinamu, bude mať jedinečnú príležitosť zmeniť osud krajiny, konštatovala AFP. Odborníci totiž tvrdia, že Surinam v nasledujúcom desaťročí alebo dvoch zarobí na nedávno objavených ložiskách ropy v mori miliardy dolárov.



Francúzska skupina TotalEnergies už vlani oznámila projekt v hodnote 10,5 miliardy dolárov, v ktorého rámci začne pri pobreží Surinamu s ťažbou v ropnom poli s odhadovanou kapacitou produkcie 220.000 barelov denne. Produkcia by sa mala začať v roku 2028. Surinam v súvislosti s tým vytvoril fond „Licenčné poplatky pre každého“, aby peniaze z očakávaného príjmu smerovali priamo do rúk občanov.



Surinam je rozmanitá krajina obývaná potomkami ľudí z Indie, Indonézie, Číny, Holandska, domorodých skupín a afrických otrokov, ktorá si v novembri pripomína 50. výročie nezávislosti od holandského kráľovstva.



Od získania nezávislosti sa čoraz snaží o zblíženie s Čínou ako politickým spojencom i obchodným partnerom. V roku 2019 sa Surinam stal jednou z prvých latinskoamerických krajín, ktoré sa pripojili k infraštruktúrnej iniciatíve Číny známej ako Pás a cesta.



V snahe obmedziť vplyv Číny v latinskoamerickom regióne do Surinamu v marci zavítal aj americký minister zahraničných vecí Marco Rubio.



AFP doplnila, že viac ako 90 percent územia Surinamu tvoria lesy a je jednou z mála krajín na svete s negatívnou uhlíkovou stopou.



Santokhi trvá na tom, že tento stav nie je ohrozený a že Surinam môže využiť svoje neočakávané ropné zisky „na prechod na zelenú energiu, ktorú potrebujeme, aj preto, že vieme, že energia z fosílnych palív je obmedzená“.