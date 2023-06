Surovikinova dcéra tvrdí, že jej otcovi sa nič nestalo a nezatkli ho

Moskva 29. júna (TASR) — Dcéra ruského generála a vrchného veliteľa vzdušných síl Sergeja Surovikina, ktorý bol údajne zatknutý v súvislosti so vzburou súkromnej žoldnierskej Vagnerovej skupiny, vo štvrtok uviedla, že jej otcovi sa nič nestalo a "nik ho nezatkol". TASR správu prevzala z denníka The Guardian.



Kremeľ špekulácie o Surovikinovom zadržaní odmietol komentovať a novinárov odkázal na ruské ministerstvo obrany.



Surovikin sa neobjavil na verejnosti od nedele. Denník The Financial Times priniesol informáciu o zatknutí generála, pričom sa odvolával na tri nemenované zdroje.



"(Surovikinovi) sa nič nestalo, nikto ho nezatkol, všetci normálne pracujú," povedala Surovikinova dcéra Veronika pre telegramový kanál Baza. Dodala, že jej otec sa predsa "nikdy nevystupoval každý deň v médiách a neposkytoval vyhlásenia".



Guardian dodal, že generálova manželka odmietla spomínané fámy komentovať.



Denník The New York Times s odvolaním sa na nemenované americké bezpečnostné zdroje uviedol, že Surovikin vedel o vzbure vagnerovcov vopred. Podľa informácií amerických tajných služieb existujú náznaky, že o okrem Surovikina o nej vedelo i viacero ďalších ruských generálov.



Zdroj agentúry Bloomberg tvrdí, že Surovikina niekoľko dní vypočúvali vojenskí prokurátori. Pýtali sa ho najmä na jeho kontakty so šéfom vagnerovcov Jevgenijom Prigožinom.



Kremeľ v stredu tieto tvrdenia poprel a označil ich za špekulácie.