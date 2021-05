Susedia Indie zatvárajú hranice; dôvodom je šírenie koronavírusu

Na snímke zamestnanec pridáva horiacu zmes na hranice počas kremácie obetí COVID-19 v provizórnom krematóriu v žulovom kameňolome na okraji indického Bengalúru v stredu 5. mája 2021. Foto: TASR/AP

Na archívnej snímke z 15. apríla 2020 zdravotník v ochrannom obleku kráča v bangladéšskom okrese Cox's Bazar, foto z archívu Foto: TASR/AP

Žena kráča po prázdnej ulici v nepálskom Káthmandu, foto z archívu. Foto: TASR/AP

Kolombo 6. mája (TASR) - Srí Lanka sa vo štvrtok stala najnovším susedom Indie, ktorý zatvoril hranice s touto juhoázijskou veľmocou, zápasiacou s rekordnými počtami mŕtvych a nakazených koronavírusom. Informovala o tom tlačová agentúra AFP.Bangladéš a Nepál tiež zakázali lety z Indie a snažia sa čo najlepšie uzatvoriť hranice s ňou, pretože za posledné tri týždne tam nastal obrovský nárast v počtoch obetí a infikovaných. V Indii totiž zomrelo na ochorenie COVID-19 celkovo vyše 230.000 ľudí a prípady tejto nákazy prekročili hranicu 21 miliónov.Všetky tri štáty - Srí Lanka, Bangladéš i Nepál - bojujú proti vlastnému zhoršeniu pandémie koronavírusu, čo lídri Červeného kríža označili zaVláda na Srí Lanke zakázala vstup pasažierom letov z Indie, pretože ostrovná krajina hlásila za posledných 24 hodín svoj najvyšší denný počet úmrtí na covid, a to 14, ale tiež 1939 prípadov nákazy. Srí Lanka (na ostrove Cejlón) zaznamenala od začiatku pandémie celkovo 117.529 infekcií a 734 úmrtí.Srílanské námorné sily uviedli, že posilnili hliadky, aby odradili indické rybárske lode. A dodali, že v utorok zastavili 11 takýchto plavidiel, ktoré prekonali úzky prieliv oddeľujúci oba susedné štáty.Bangladéš zastavil z dôvodu vlastnej vlny nákazy všetky medzinárodné lety už 14. apríla a 26. apríla zatvoril štátne hranice s Indiou.Hlásil celkovo 11.755 úmrtí na covid a 767.338 prípadov infekcie, ale odborníci hovoria, že vo všetkých juhoázijských krajinách sú skutočné údaje vyššie.Bangladéš dostal z Indie desať miliónov dávok vakcín, ale dodávky sa zastavili a vláda teraz rokuje o zásielkach čínskych vakcín.Nepál pozastavil medzinárodné lety pred týždňom, do 14. mája.Povolené sú len dva spiatočné lety do Indie, aby sa mohli domov vrátiť uviaznutí štátni príslušníci. Väčšina hraničných priechodov je zatvorená a tie, čo sú otvorené, môžu využiť len vracajúci sa Nepálci.Mnoho nemocníc v Nepále je preplnených pacientmi s covidom, ako uvádza Medzinárodná federácia Červeného kríža a Červeného polmesiaca (IFRC).uviedla federácia.doplnila.Nepál, Bangladéš a Pakistan hlásia doslova rekordné počty úmrtí na covid, dodala IFRC.Dokonca aj luxusné dovolenkové destinácie na Maldivách, súostroví južne od Indie, sprísnili obmedzenia pre indických návštevníkov a vyžadujú od nich pri príchode negatívny výsledok testu na koronavírus.