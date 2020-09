Policajtov pre smrteľnú potýčku s Afroameričanom suspendovali

Rochester 4. septembra (TASR) - Starostka mesta Rochester v americkom štáte New York Lovely Warrenová pozastavila vo štvrtok funkciu všetkým siedmim policajtom, čo sa zúčastnili na zatknutí psychicky chorého Afroameričana, ktorý na následky zásahu zomrel. Policajtom však naďalej bude plynúť mzda, píše agentúra DPA.



Napriek tomu, že 41-ročný Daniel Prude zomrel ešte v marci, správa o jeho smrti po potýčke s policajtmi sa do povedomia širšej verejnosti dostala v stredu, keď jeho rodina zverejnila video z policajnej kamery, zachytávajúce tento incident.



"Nikdy som sa nezdráhala konať a vyvodiť zodpovednosť za činy našej polície alebo za kohokoľvek, kto poruší svoje povinnosti voči našej komunite," vyjadrila sa starostka na štvrtkovej tlačovej konferencii. Taktiež sa pre médiá vyjadrila, že prvýkrát videla videozáznam 4. augusta.



Deň predtým povedala, že zákony štátu New York zabraňovali policajtom, aby informovali o zatknutí Pruda a jeho následnej smrti, informoval tamojší denník Democrat and Chronicle.



Guvernér štátu New York Andrew Cuomo sa v stredu vyjadril, že ešte v júli vydal nariadenie, ktorým umožnil štátnej prokurátorke Letitii Jamesovej začať vyšetrovanie smrti Afroameričana. Tento príkaz, podľa ktorého sa vyšetrovanie presúva z kompetencie miestnych vyšetrovateľov do rúk štátu, nebráni informovaniu médií alebo verejnosti o incidente, približuje DPA.



Prude zomrel v nemocnici 30. marca, týždeň po tom, ako sa incident odohral. Podľa správy súdneho lekára bolo príčinou smrti zadusenie.



Na policajnom videu je vidieť nahého, spútaného Afroameričana, ako leží na zemi. Neskôr mu policajti nasadili na hlavu špeciálny vak, tzv. spit hood, ktorý mal zabrániť tomu, aby po nich pľuval.



Prude býval v Chicagu a v meste Rochester na západe štátu New York sa nachádzal z dôvodu rodinnej návštevy. Políciu privolal jeho brat Joe po tom, ako zistil, že opustil jeho dom. Pohotovostnej službe povedal, že jeho brat trpí psychickou poruchou.



Po zverejnení videa protestujúci demonštrovali proti policajnej brutalite, páchanej najmä na Afroameričanoch, na viacerých miestach v štáte New York.