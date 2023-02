Suspendovali riaditeľa baletu,ktorý na kritičku zaútočil psími výkalmi

Berlín 13. februára (TASR) - Nemecká Štátna opera v Hannoveri suspendovala v pondelok "s okamžitou platnosťou" riaditeľa baletu Marca Goeckeho, ktorý počas sobotnej premiéry rozotrel kritičke po tvári psie výkaly. Až do odvolania mu zakázala vstup do divadla, píše TASR podľa správ agentúr AFP a DPA.



Vedenie opery Goeckeho (50) požiadalo, aby v najbližších dňoch svoje konanie objasnil a za incident sa ospravedlnil. Následne podnikne ďalšie kroky.



Incident sa odohral počas prestávky sobotňajšieho predstavenia "Viera, láska a nádej". Goecke sa s kritičkou Wiebke Hüsterovou z denníka Frankfurter Allgemeine Zeitung (FAZ) stretol vo foyer opery. Podľa správy FAZ pritom vytiahol "papierové vrecko plné zvieracích exkrementov a jeho obsah rozotrel po tvári" Hüsterovej.



Rozhnevať ho mala recenziou jeho predstavenia "V holandských horách", ktoré sa hralo v Haagu. Recenzia vyšla práve v sobotu. Goecke tiež Hüsterovej pohrozil, že jej zakáže vstup do hannoverskej opery a obvinil ju z poklesu predaja abonentiek.



FAZ uviedol, že takéto verejné poníženie bolo aj pokusom o zastrašenie "slobodného, kritického pohľadu na umenie".



Hüsterová (57) sa obrátila na políciu, ktorá incident vyšetruje. Policajná hovorkyňa informovala, že vzorky výkalov sa nepodarilo zaistiť a preto sa bude opierať len o výpovede očitých svedkov.



Hannoverská štátna opera vyjadrila nad incidentom "hlbokú ľútosť". "Bezprostredne po incidente sme novinárku kontaktovali a osobne sa jej ospravedlnili," informovala riaditeľka tejto inštitúcie Laura Bermanová. Ospravedlnila sa aj divákom.



Goecke je riaditeľom tamojšieho baletu od roku 2019, pričom v roku 2022 sa stal laureátom prestížnej Nemeckej tanečnej ceny. DPA uvádza, že do práce v opere si v prenosnej taške často brával aj svojho jazvečíka Gustava.