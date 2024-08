Suspendovali troch policajtov podozrivých z napomáhania Puigdemontovi

Madrid 26. augusta (TASR) - Katalánska regionálna polícia v pondelok oznámila, že suspendovala troch policajtov v súvislosti s útekom separatistického lídra Carlesa Puigdemonta. Bývalý premiér regionálnej vlády sa začiatkom augusta objavil na zhromaždení v Barcelone a hoci bol na neho vydaný zatykač, Španielsko bez problémov opustil. TASR o tom informuje s odvolaním na správu agentúry AFP.



Puigdemont (61) sa 8. augusta vrátil do Španielska, kde sa nakrátko prihovoril svojim priaznivcom v centre Barcelony a následne zmizol v dave. Urobil to napriek zatykaču, ktorý naňho vydali španielske úrady za úlohu pri neúspešnom pokuse o vyhlásenie nezávislosti Katalánska v roku 2017, po ktorom utiekol do zahraničia.



Polícia po zistení, že sa Puigdemont nachádza v Barcelone, vytvorila v meste zátarasy, no vypátrať sa jej ho nepodarilo. Líder katalánskych separatistov následne oznámil, že sa vrátil do Belgicka, kde žije od úteku zo Španielska.



Pre podozrenie z napomáhania Puigdemontovi pri úteku boli zadržaní traja príslušníci katalánskej regionálnej polície. Jeden z nich je údajne majiteľom auta, ktorým líder separatistov odišiel z centra Barcelony, povedala hovorkyňa miestnej polície. Dodala, že trojica policajtov bola postavená mimo službu do ukončenia vyšetrovania ich úlohy pri Puigdemontovom úteku.