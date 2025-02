Suspendovaný prezident Jun požiadal o zrušenie väzby

Soul 4. februára (TASR) - Suspendovaný prezident Jun Sok-jul požiadal súd, aby mu zrušil väzbu v súvislosti s krátkym zavedením stanného práva. Prezident sa v utorok dostaví na ďalšie vypočúvanie rozhodujúce o jeho definitívnom odvolaní z funkcie. V opačnom prípade sa Jun vráti do úradu, píše TASR podľa správy agentúry Jonhap.



Obhajoba predložila žiadosť na zrušenie väzby okresnému súdu v Soule, ktorý sa pripravuje na prvé predbežné pojednávanie 20. februára. Jun je obvinený zo sprisahania s cieľom podnietiť povstanie. Podľa prokuratúry sa o to pokúsil 3. decembra krátkym zavedením stanného práva v krajine. Od 15. januára je Jun vo väzbe, a stal sa tak prvou zatknutou úradujúcou juhokórejskou hlavou štátu.



Podľa zákona môže súd zrušiť väzbu obvineného podľa vlastného uváženia, na žiadosť prokurátora či obvineného, ak dôvody väzby pominuli. Súd musí o žiadosti rozhodnúť do siedmich dní.



V utorok sa tiež uskutoční vypočúvanie v prípade Junovho odvolania z funkcie (impeachement). Parlament o jeho odvolaní rozhodol ešte v decembri a odvtedy je zbavený právomocí. O jeho definitívnom odvolaní z úradu však rozhodne až ústavný súd. Ak sa tak stane, Jun by prišiel o funkciu a nové prezidentské voľby by sa museli konať do 60 dní.