Suspendovaný prezident Jun zamieril po pojednávaní do nemocnice

Soul 21. januára (TASR) - Juhokórejského prezidenta Jun Sok-jola v utorok previezli do vojenskej nemocnice po pojednávaní na ústavnom súde vo veci jeho impeachmentu – odvolávania z funkcie. Pre agentúru Jonhap to uviedli anonymné zdroje, píše TASR.



Príčina Junovej návštevy v nemocnici nie je bezprostredne známa. Suspendovaný prezident v utorok na súde prisľúbil, že bude so sudcami spolupracovať.



Hovorca súdu oznámil, že Junov právny tím požiadal o predvolanie najmenej 24 svedkov. Zároveň sa snažil odôvodniť jeho decembrový pokus o nastolenie stanného práva ako nevyhnutné opatrenie proti volebným podvodom, vďaka ktorým opozícia údajne zvíťazila v minuloročných voľbách.



Pred budovou ústavného súdu sa zhromaždilo asi 4000 podporovateľov Juna. Na mieste bolo takmer 200 policajných autobusov s cieľom vytvoriť barikádu na lepšiu kontrolu davu. Polícia urobila tieto preventívne opatrenia po víkendových násilných protestoch, ktorými Junovi priaznivci vyjadrili nesúhlas s jeho zatknutím. Zadržala pri nich 90 osôb.



Ústavný súd začal súdny proces odvolávania prezidenta 27. decembra, aby preskúmal obvinenia voči Junovi za údajné porušenie ústavy krajiny. Úrad pre vyšetrovanie korupcie vysokopostavených predstaviteľov (CIO) obvinil Juna v súvislosti s vyhlásením stanného práva z 3. decembra 2024, ktoré však trvalo len šesť hodín, kým ho parlament nezrušil. CIO žiadal pre Juna väzbu, čo juhokórejský súd schválil v nedeľu. Na ústavný súd ho preto v utorok previezli z jeho samostatnej cely vo väzobnej väznici.



Poslanci 14. decembra odhlasovali začatie Junovho impeachmentu, o ktorom rozhodne ústavný súd a dovtedy má pozastavený výkon funkcie. Jun sa tak stal prvým úradujúcim prezidentom v novodobých dejinách Južnej Kórey, ktorého vzali do väzby.