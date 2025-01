Suspendovaný prezident Južnej Kórey opäť odmietol vypovedať

Soul 17. januára (TASR) - Suspendovaný juhokórejský prezident Jun Sok-jol v piatok opäť odmietol žiadosť vyšetrovateľov, aby sa podrobil vypočúvaniu v súvislosti so svojím neúspešným pokusom o vyhlásenie stanného práva. Informovala o tom agentúra AFP.



AFP doplnila, že zatykač vykonaný políciou pri stredajšej rannej razii v prezidentskej rezidencii umožňuje vyšetrovateľom obmedziť Juna na slobode len na 48 hodín.



Očakáva sa však, že v piatok požiadajú o nový zatykač, ktorý pravdepodobne predĺži jeho väzbu o 20 dní, čo prokurátorom poskytne čas na formalizáciu obžaloby proti nemu.



"Očakáva sa, že Úrad pre vyšetrovanie korupcie (CIO) požiada okresný súd v Soule o zatykač ako ďalší krok po vydaní zatykača," uviedol v piatok Junov právny tím.



Predstavitelia CIO nateraz nereagovali na žiadosti agentúry AFP o komentár.



Právnik suspendovaného prezidenta objasnil jeho neochotu vypovedať tým, že Jun už vyšetrovateľom vysvetlil svoj postoj a nemá už dôvod odpovedať na ich otázky.



Na stredajšom vypočúvaní Jun využil svoje právo a odmietol vypovedať a po výsluchu ho orgány činné v trestnom konaní poslali do väzby. Na druhý deň sa odmietol dostaviť na výsluch.



Súbežne s týmto konaním juhokórejský ústavný súd koná vo veci ústavnej obžaloby, pričom rozhoduje o tom, či zbaví suspendovaného prezidenta funkcie.



Ak by sa tak stalo, Jun by prišiel o funkciu a nové prezidentské voľby by sa museli konať do 60 dní.



Jun sa na prvých dvoch pojednávaniach ústavného súdu tento týždeň sa nezúčastnil. Súd pokračuje v jeho neprítomnosti a konanie môže trvať mesiace.



Právny tím juhokórejského Národného zhromaždenia vo štvrtok novinárom povedal, že Junovo zatknutie "vytvorilo podmienky na rýchle vyriešenie ústavnej krízy prostredníctvom postupov načrtnutých ústavou a zákonom".



Jun uvrhol Južnú Kóreu do chaosu 3. decembra 2024, keď sa pokúsil zaviesť stanné právo s odvolaním sa na potrebu bojovať proti hrozbám zo strany "protištátnych živlov". Stanné právo však trvalo len šesť hodín, keďže vojaci, ktorých vyslal do útoku na parlament, nedokázali zákonodarcov zastaviť v odhlasovaní prevzatia moci, ktoré krajinu uvrhlo do najhoršej politickej krízy za posledné desaťročia.



V nasledujúcich týždňoch parlament schválil ústavnú žalobu voči Junovi, ktorý sa až do stredy skrýval vo svojej stráženej rezidencii a vyhýbal sa zatknutiu.