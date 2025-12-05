< sekcia Zahraničie
Suspiľne: Rokovania ukrajinskej a americkej delegácie sa skončili

Autor TASR
Kyjev/Washington 5. decembra (TASR) - Rokovania delegácií Ukrajiny a USA o ukončení vojny na Ukrajine, ktoré sa konali v Miami na Floride, sa skončili. Ako informoval ukrajinský web Suspiľne, delegácia z Kyjeva sa v Miami snažila získať jasnejší obraz o rokovaniach amerických emisárov v Moskve, kde sa v utorok stretli s ruským prezidentom Vladimirom Putinom, informovali agentúra DPA a britská stanica BBC, píše TASR.
Ukrajinu na Floride reprezentoval predseda Rady národnej bezpečnosti Rustem Umerov a náčelník generálneho štábu Andrij Hnatov. Hlavnou témou ich misie bolo vyjasniť si okolnosti utorkového stretnutia ruského prezidenta Vladimira Putina s americkými emisármi Steveom Witkoffom a Jaredom Kushnerom. Ako poznamenal web Suspiľne, táto návšteva v Kyjeve vyvolala mnoho otázok.
Prezident Volodymyr Zelenskyj vo štvrtkovom večernom videu zdôraznil, že Ukrajina chce presne vedieť, aké posolstvo Washington Moskve priniesol.
Witkoff, ktorý sa s Putinom stretol už šiesty raz, mal údajne v Kremli predstaviť aktualizovanú pozíciu USA o tom, ako ďalej postupovať v snahe dosiahnuť koniec vyčerpávajúcej a viac než tri roky trvajúcej vojny na Ukrajine.
Umerovov tím rokoval na Floride aj uplynulý víkend, a to s americkým ministrom zahraničných vecí Marcom Rubiom, ale aj s Witkoffom a Kushnerom.
