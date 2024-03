Šutaj Eštok by chcel reformu NAKA zrealizovať v najbližších mesiacoch

Bratislava 20. marca (TASR) - Minister vnútra Matúš Šutaj Eštok (Hlas-SD) by chcel reformu Národnej kriminálnej agentúry (NAKA) predstaviť a zrealizovať v najbližších mesiacoch. Predpokladá, že by to mohlo byť ešte pred letom. Uviedol to v stredu.



"Myslím si, že to bude efektívne, hospodárne a najmä bude platiť to, že polícia bude pracovať na bezpečnosti Slovenska," uviedol. Rezort má podľa neho už dostatok dát. Inšpirovali sa podľa neho aj českým systémom.



Minister v minulosti argumentoval reformu NAKA potrebou reagovať na nové výzvy, ako sú kybernetické útoky či terorizmus, ale aj na rušenie špeciálnej prokuratúry či podstav v polícii. Chcel znížiť počet špecializovaných policajtov. Garantoval pokračovanie vyšetrovania najzávažnejších trestných činov.