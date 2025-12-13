< sekcia Zahraničie
Súťaž Voda nad zlato má víťazov, na školách pribudnú dažďové záhrady
Autor TASR
Košice 13. decembra (TASR) - Súťaž Voda nad zlato, ktorú organizuje Košický samosprávny kraj (KSK) v spolupráci s Agentúrou na podporu regionálneho rozvoja Košice (ARR), zaznamenala v tomto roku 17 projektov, čo je najviac v jej doterajšej histórii. Ako informovali z ARR, zapojilo sa 16 stredných škôl.
Finále sa uskutočnilo vo štvrtok (11. 12.) vo Východoslovenskej galérii na Hlavnej ulici v Košiciach. Porotu, ktorej predsedom bol Róbert Gregorek, najviac zaujal projekt študentov Strednej zdravotníckej školy na Moyzesovej ulici v Košiciach - Z dažďa liek. Ich cieľom je premeniť nevyužitý školský dvor na zelenú vzdelávaciu zónu s vyvýšenými záhonmi liečivých rastlín, ktoré budú zavlažované dažďovou vodou.
Druhé miesto a Cenu diváka získal projekt Zelená kvapka: Udržateľnosť ako športový výkon od žiakov Strednej športovej školy v Košiciach. Ich plán počíta s vybudovaním dažďovej záhrady a zachytávaním zrážkovej vody z cykloprístreškov. Na treťom mieste sa umiestnili študenti Strednej odbornej školy informačných technológií v Košiciach s projektom Smart zrážkomer a automatické zavlažovanie školských záhonov. Finančnú odmenu si rozdelia aj tímy na štvrtom až šiestom mieste, a to Gymnázium sv. Tomáša Akvinského v Košiciach, Stredná odborná škola obchodu a služieb v Michalovciach, Stredná odborná škola služieb a priemyslu sv. Jozafáta v Trebišove.
„Mladí ľudia prichádzajú s prekvapivo kvalitnými riešeniami, ktoré majú reálny dosah na ich okolie,“ uviedol predseda KSK Rastislav Trnka. Riaditeľ ARR Košice Ľubomír Gerda doplnil, že záujem škôl každoročne rastie, keďže súťaž umožňuje žiakom premeniť nápady na skutočné projekty. Súťaž je financovaná z krajského Programu obnovy krajiny.
