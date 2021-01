Suveníry so Sandersovou fotkou z inaugurácie pomáhajú charite

Na archívnej snímke pletené rukavice vermontského senátora Bernieho Sandersa vo Washingtone 20. januára 2021. Foto: TASR/AP

Washington 28. januára (TASR) - Americký ľavicový politik Bernie Sanders, ktorého fotografia z inaugurácie nového prezidenta USA Joea Bidena sa stala témou desiatok zábavných meme, získal predajom suvenírov s týmto záberom viac ako 1,8 milióna dolárov (1,488 milióna eur). Túto sumu daruje charitatívnym organizáciám vo svojom domovskom štáte Vermont. Podľa agentúry AP sa túto sumu podarilo vyzbierať za menej ako päť dní.Záber Sandersa, oblečeného v bunde vo farbe kaki a s chirurgickým rúškom na tvári, ako sedí prekríženými nohami a prekrížené ruky si pred chladom chráni vzorovanými palčiakmi, sa po Bidenovej inaugurácii stala na internete hitom. Rukavice upletené z recyklovanej vlny Sandersovi darovala Jen Ellisová, učiteľka základnej školy vo Vermonte.Sanders následne začal prostredníctvom svojho webu predávať tričká, mikiny (v cene od 27 do 45 dolárov) i nálepky s touto fotografiou. Prvá várka produktov sa minula za menej ako 30 minút. Po dodaní ďalšieho tovaru je všetko oblečenie opäť vypredané.Úspešná bola aj Tobey Kingová, obyvateľka mesta Corpus Christi v štáte Texas, ktorá ponúkla na predaj háčkovanú bábiku s podobizňou Sandersa v jeho inauguračnom "".Kingová do háčkovania investovala sedem hodín času, ďalšie hodiny predtým strávila prácou na návrhu a dotiahnutí detailov. Na aukcii na portáli eBay potom túto háčkovanú bábiku vydražila za 20.300 dolárov (takmer 17.000 eur).Takto získanú sumu chce venovať spoločnosti Meals on Wheels America. Inšpirovala sa pritom Sandersom, ktorého volebný tím všetok zisk z predaja triiek a mikín venoval organizácii Meals on Wheel vo Vermonte.Kingová uviedla, že návod na uháčkovanie 20-centimetrovej bábiky si po aukcii kúpilo viac ako 30.000 ľudí. Vyjadrila nádej, že podobne ako oni aj Sanders bude jej nápad na uháčkovanie bábiky a jeho realizáciu považovať za "".Záber na zamysleného a izolovane sediaceho Sandersa sa od Bidenovej inaugurácie dostal do stoviek fotokoláží zverejňovaných na internete. Sanders sa tak napríklad ocitol na spoločnej fotografii s účastníkmi mierovej konferencie v Jalte v roku 1945, vo videu k skladbe Gangnam Style, ale snímka bola zakomponovaná aj do výrazného vzoru šiat, v ktorých v deň Bidenovej inaugurácie pricestovala na Floridu medzičasom už bývalá prvá dáma Melania Trumpová.