Suverénny Pogačar, druhý opäť Evenepoel, Slováci nedokončili
Autor TASR
Guilherand-Granges 5. októbra (TASR) - Slovinský cyklista Tadej Pogačar získal prvýkrát titul majstra Európy v pretekoch s hromadným štartom. V sobotu nedal konkurentom šancu, unikol im približne 75 kilometrov pred cieľom a pásku preťal (4:59:29 h) s náskokom polminúty znovu pred Belgičanom Remcom Evenepoelom. Cieľ 202,5 km dlhej trate z Privasu do mestečka Guilherand-Granges preťal ako tretí domáci Paul Seixas. Slováci Lukáš Kubiš a Martin Svrček preteky nedokončili.
Vrchol kontinentálneho šampionátu mal kopcovitý charakter. Pretekári museli absolvovať trikrát stúpanie na Saint Romain de Lerps (2,5 km, 7,4%) a hneď po ňom Val d´Enfer (1,6 km, 9,9%) a následne tri okruhy s Montee de Costebelle (300 m, 6,9%) a Val d´Enfer. Vo Francúzsku sa zišla elitná skupina vrchárov aj s trojicou Pogačar, Evenepoel a Jonas Vingegaard. Prvé útoky prišli hneď po štarte a zapojili sa do nich aj obaja slovenskí reprezentanti. Ako prvý Kubiš a po ňom aj Martin Svrček, ktorý sa po prvom prejazde Saint Romain de Lerps dostal do vedúcej skupiny s Čechom Mathiasom Vacekom, Belgičanom Louisom Vervaeke, Dánmi Niklasom Larsenom a Casperom Pedersenom či Monačanom Victorom Langellottim. Trinásťčlenná skupina dobre spolupracovala a vytvorila si dvojminútový náskok.
Na druhom stúpaní na Saint Romain de Lerps prekvapujúco nestačil Vingegaard, nabral stratu a onedlho odstúpil. Následne sa začalo útočiť v skupine favoritov a náskok úniku zmazali na minútu. Na poslednom výstupe na Saint Romain de Lerps asi 75 km pred cieľom už prišiel očakávaný atak Pogačara, ktorý sa odpútal od Evenepoela, Španiela Juana Ayusa, Francúza Paula Seixasa aj Taliana Christiana Scaroniho a podobne ako na MS vo Rwande si išiel dlhým sólom pre triumf.
V malej skupinke za ním udával tempo Evenepoel, ale nik mu nepomáhal a tak sa za slovinským fenoménom vydal sám, no z manka príliš nesťahoval a 20 km pred cieľom strácal stále minútu. Zopakoval sa tak scenár z Kigali. Pogačar si prišiel suverénne po zlato, Evenepoel skončil druhý a bronzovú medailu získal tentokrát domáci talent Seixas. Slováci Kubiš a Svrček preteky nedokončili, do cieľa sa nakoniec dostalo iba sedemnásť cyklistov.
Dvadsaťsedemročný Pogačar vyhral ako prvý v histórii v jednom roku Tour de France, majstrovstvá sveta aj majstrovstvá Európy. Celkovo dosiahol už 106. víťazstvo v kariére a až osemnáste v prebiehajúcej sezóne.
