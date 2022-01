Vyšetrovanie Švajčiara spájaného s atentátnikom z Viedne pozastavili

Ženeva 14. februára (TASR) - Švajčiarska prokuratúra v piatok uviedla, že ukončila trestné stíhanie voči jednému z dvoch Švajčiarov podozrivých z väzieb na páchateľa teroristických útokov vo Viedni z novembra 2020. Informovala o tom agentúra AFP.



"V konaní voči staršiemu z dvoch obvinených vydal úrad generálnej prokuratúry príkaz na zastavenie stíhania," uviedla pre AFP hovorkyňa prokuratúry prostredníctvom emailu.



Páchateľom bol 20-ročný Kujtim Fejzulai, ktorý mal rakúske aj severomacedónske občianstvo. Polícia ho neskôr zastrelila. K útoku sa prihlásila teroristická organizácia Islamský štát (IS). Išlo o prvý takýto čin v Rakúsku za uplynulé desaťročia a tiež o prvý útok v krajine, ktorý vykonal džihádista.



Dvoch švajčiarskych občanov vo veku 18 a 24 rokov, ktorí sa poznali s Fejzulaiom, zadržala polícia v meste Winterthur na severovýchode Švajčiarska len deň po samotnom útoku pre podozrenie, že mu mohli pomáhať s prípravou teroristického činu. Tieto osoby boli už v minulosti vyšetrované pre trestné činy súvisiace s terorizmom.



Prokuratúra v príkaze na ukončenie vyšetrovania staršieho z dvojice mužov uviedla, že sa nenašli nijaké dôkazy o tom, že by sa akýmkoľvek spôsobom podieľal na útoku vo Viedni alebo že by mal informácie o jeho príprave.



"Neexistuje nijaké podložené tvrdenie oprávňujúce vznesenie obvinenia," konštatovala švajčiarska prokuratúra. Zároveň ale uviedla, že tento muž je zrejme ovplyvnený ideológiou IS a čelí obvineniam ešte v inom prípade týkajúceho sa zobrazovania násilia súvisiaceho s džihádizmom.



Trestné stíhanie druhého z dvojice v súvislosti s útokom vo Viedni pokračuje a je v konečnej fáze, uviedla hovorkyňa prokuratúry, pričom zdôraznila, že i v tomto prípade zatiaľ "platí prezumpcia neviny".