Švajčiari budú mať referendum o posilnení neutrality

Ženeva 20. marca (TASR) – Švajčiarsko usporiada referendum o posilnení svojej neutrality, oznámila v stredu pravicová organizácia Za Švajčiarsko (Pro Schweiz), ktorá zozbierala dostatok podpisov na jeho vyhlásenie. Iniciatíva je reakciou na sankcie Švajčiarska voči Rusku, čím bol podľa organizátorov porušený švajčiarsky princíp neutrality pri konfliktoch v zahraničí. TASR informuje na základe správ agentúr Reuters a AFP.



Pro Schweiz vznikla nedávno a má väzby na konzervatívnych pravicových politikov. Jej cieľom je obmedziť zavádzanie opatrení, akými sú spomínané sankcie, ale aj prehlbovanie spolupráce s NATO a zapájanie sa do akýchkoľvek vojenských spolkov s výnimkou priamej agresie voči Švajčiarsku.



"Nemôžete sa pripájať k sankciám a hneď potom chcieť sprostredkúvať medzinárodné rokovania," vyhlásil bývalý minister Christoph Blocher z protiimigračnej Švajčiarskej ľudovej strany (SVP).



Viceprezident asociácie Pro Schweiz Walter Wobmann pre denník Blick uviedol, že asociácia už vyzbierala 140.000 podpisov na podporu vyhlásenia referenda. Podľa švajčiarskej legislatívy na to stačí 100.000 podpisov. Návrh plánujú odovzdať úradom 11. apríla, dovtedy bude asociácia pokračovať v zbieraní podpisov. Tie musia následne úrady overiť, pričom k samotnému hlasovaniu zvyčajne dochádza až o niekoľko mesiacov alebo až rokov.



Švajčiarska neutralita bola medzinárodne uznaná v roku 1815, jej korene však siahajú až do roku 1516. Švajčiarsko sa z tohto dôvodu nezapája do vojen medzi inými krajinami a s bojujúcimi stranami neuzatvára vojenské spojenectvá, neposiela im vojakov ani zbrane a neumožňuje im prechod cez svoje územie. Z tohto dôvodu Švajčiarsko odmietlo Kyjevu dodať zbrane a zároveň zakázalo krajinám, ktoré zbrane švajčiarskej výroby vlastnia, aby ich Ukrajine ďalej predali.



Krajina sa však aj napriek tomu pridala k sankciám, ktoré na Rusko uvalila EÚ, čo ostro kritizovala nielen strana SVP, ale aj Moskva. Tá vyhlásila, že Švajčiarsko už nepovažuje za neutrálne územie na konanie medzinárodných rokovaní, a zablokovala návrh, aby v Ženeve pokračovali rokovania o Sýrii podporované OSN.