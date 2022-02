Švajčiari budú rozhodovať o sprísnení reklamy na tabakové výrobky

Ilustračné foto Foto: TASR/AP

Ženeva 9. februára (TASR) - Švajčiari budú v nedeľu hlasovať o tom, či sprísnia svoje notoricky laxné zákony o reklame na tabakové výrobky zákazom prakticky všetkej reklamy na tieto zdraviu škodlivé produkty. Informovala o tom v stredu agentúra AFP.Švajčiarsko výrazne zaostáva za väčšinou bohatých krajín v obmedzovaní reklamy na tabakové výrobky, za čo je vo veľkej miere v súvislosti so silným lobingom obviňovaných niekoľko veľkých svetových tabakových spoločností so sídlom v tejto alpskej krajine.V súčasnosti je tam väčšina tabakových reklám legálna na celoštátnej úrovni s výnimkou televíznych a rozhlasových reklám alebo propagácie, ktorá je špecificky zameraná na neplnoleté osoby.Zatiaľ čo niektoré švajčiarske kantóny už zaviedli prísnejšiu regionálnu legislatívu a čaká sa aj na prijatie nového národného zákona, aktivisti trvajú na tom, že na ochranu mladých ľudí pred závislosťou od tabaku sú potrebné oveľa striktnejšie obmedzenia.Na základe švajčiarskeho systému priamej demokracie aktivisti vyzbierali dostatok podpisov na vypísanie referenda o zákaze reklamy na tabakové výrobky všade, kde ju môžu vidieť neplnoleté osoby.Nedávne prieskumy verejnej mienky naznačili, že významná väčšina švajčiarskych voličov podporuje iniciatívu, ktorá by v praxi zakázala všetku reklamu na tabakové výrobky.Hoci získať väčšinu hlasov môže byť jednoduché, náročnejšie bude získať dôveru dostatočného počtu z 26 kantónov na zabezpečenie dvojitej väčšiny potrebnej na to, aby iniciatíva prešla.Tabak sa na celom svete každoročne podpisuje pod vyše osem miliónov úmrtí, tvrdí Svetová zdravotnícka organizácia (WHO).Švajčiarsko s 8,6 miliónmi obyvateľov zaznamenáva každý rok 9500 úmrtí súvisiacich s užívaním tabakových výrobkov, zatiaľ čo s chronickými chorobami zápasia státisíce pacientov.Tabakový priemysel prináša do švajčiarskej ekonomiky každý rok približne šesť miliárd frankov (5,7 miliardy eur), čo predstavuje jedno percento tamojšieho HDP a vytvára 11.500 pracovných miest.