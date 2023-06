Švajčiari hlasujú o ochrane klímy i zdanení nadnárodných spoločností

Bern 18. júna (TASR) - Obyvatelia Švajčiarska v nedeľu v sérii referend hlasujú o opatreniach na dosiahnutie klimatickej neutrality do roku 2050 i vyššom zdanení nadnárodných spoločností. TASR správu prevzala z agentúr AFP a DPA.



Väčšina hlasovacích miestností sa otvorila o 10.00 h miestneho času a zatvoriť sa majú na poludnie. Väčšinu hlasov v ľudových hlasovaniach vo Švajčiarsku však voliči zvyčajne odovzdajú už vopred, pripomína AFP.



V oblasti ochrany klímy účastníci hlasovania rozhodujú o tom, či by krajina mala prijať opatrenia s cieľom dosiahnuť do roku 2050 klimatickú neutralitu.



Švajčiarsko by v takom prípade muselo obmedziť svoju závislosť na dovážanej rope a plyne a zvýšiť rozvoj a využitie alternatívnych zdrojov energie, píše AFP. Podporovatelia tohto návrhu tvrdia, že pomôže riešiť následky klimatickej zmeny, ktoré sa prejavujú aj vo forme topenia sa ľadovcov vo švajčiarskych Alpách.



Švajčiarska vláda chce tiež zaviesť 15-percentnú minimálnu daň zo ziskov nadnárodných spoločností. Túto iniciatívu Organizácie pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD) už podporilo okolo 140 krajín sveta.



Nedávne prieskumy potvrdili výraznú podporu pre oba návrhy, o ktorých sa v nedeľu hlasuje. Výsledky referenda sa očakávajú popoludní.